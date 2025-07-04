İstanbul Havalimanı Avrupa\'nın En Yoğun

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1553 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 3 Temmuz 2025 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 23-29 Haziran 2025 dönemini kapsayan raporda, Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 992 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını kaydeden Uraloğlu, "Türkiye, hava ulaşımında artık sadece bir transit ülke değil, bölgesel ve küresel bir merkez haline gelmiştir. Günlük ortalama uçuş sayısı Covid-19 öncesi döneme göre ülkemizde yüzde 15 arttı. İstikrarlı bir yükseliş göstermekle birlikte ülkemiz Covid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk ondaki 6 ülkeden biri oldu" dedi.

'ANTALYA HAVALİMANI 10'UNCU SIRADA'

İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1553 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu aktaran Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Aynı listede günlük ortalama 996 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise 10'uncu sırada yer aldı" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 773 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldığına dikkat çekti.