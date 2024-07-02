İstanbul Havalimanı'nda Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi Başladı

İstanbul Havalimanı\'nda Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi Başladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ev sahipliğinde düzenlenen 34'ncü Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi başladı. Kongrede, havacılık sektörünün önde gelen CEO ve yöneticileri ile havalimanı profesyonelleri bir araya gelerek üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, sektörün geleceği ve fırsatlar gibi konuları ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec gibi önemli isimler de kongrede konuşma yapacak.

02.07.2024 15:46
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İbrahim YILDIZ/iSTANBUL, 34'ncü Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor.

Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliklerinden olan kongre, havacılık sektörünün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'den fazla havalimanı profesyonelinin katılımıyla 4 Temmuz tarihine kadar sürecek. Etkinlik boyunca üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, havacılık sektörünün geleceği ve fırsatlar gibi pek çok konu ele alınacak.

BAKAN URALOĞLU KONUŞMA YAPACAK

Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri, sektörün ekonomik durumu ve önümüzdeki yıl için politikaların tartışılacağı kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec da katılarak konuşma yapacak.

Aynı gün gerçekleşecek 'Türk Havacılık Pazarı Mercek Altında' başlıklı panelde, İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeke ve Wizz Air Birleşik Krallık Direktörü Marion Geoffroy, Türk havacılığında büyümeyi tetikleyen faktörler ve pazarın gelecekteki fırsatları hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi Başladı - Son Dakika

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