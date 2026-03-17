Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Minibüs Hatları İçin 18 Milyon Lira Talep Ediliyor

17.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de şehir içi ulaşımda yıllardır hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatlar için İstanbul'da yaklaşık 18 milyon lira talep ediliyor.

Minibüsler, büyükşehirlerde metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına alternatif ulaşım aracı olarak öne çıkarken, birçok Anadolu kentinde ise şehir içi ulaşımda başat konumda bulunuyor.

Ticari açıdan alım satıma da konu olan minibüs hatları için üç büyük şehirde istenen bedeller hattın konumu ve işlekliğine göre 10 milyon liralarla ifade ediliyor.

Hat bedelinde İstanbul zirvede

AA muhabirinin internetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.

İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor.

Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin liraya, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin liraya alıcısını bekliyor.

Ankara'nın gözde hattı Kızılay-Dikmen

Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.

Başkentte Ulus-Sincan Hattı için 11 milyon 250 bin lira, Ulus-Siteler Hattı için ise 10 milyon 350 bin lira isteniyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesinin de yer aldığı güzergahı kapsayan Ulus-Etlik Hattı 9 milyon 950 bin liradan, Keçiören-OSTİM Hattı ise 8 milyon liradan satışa sunuluyor.

İzmir'deki hat bedelleri

Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de Urla-İzmir Hattı 8 milyon lira, Işıkkent-Alsancak Hattı 7 milyon 500 bin liradan satılıyor.

Bu kentte Onur Mahallesi-Karşıyaka Hattı'na 7 milyon 450 bin lira, Buca-Bornova Hattı'na 5 milyon 750 bin lira, Bornova-Pınarbaşı Hattı'na 5 milyon 100 bin lira fiyat biçiliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı minibüs hatları için ilan sitelerinde istenen bedeller (lira) şöyle:

İSTANBULANKARAİZMİR
HAT ADIBEDELİHAT ADIBEDELİHAT ADIBEDELİ
Beşiktaş-Sarıyer17.500.000Kızılay-Dikmen12.500.000Urla-İzmir8.000.000
Bakırköy-Esenler15.000.000Ulus-Sincan11.250.000Işıkkent-Alsancak7.500.000
Şişli-Şişhane14.500.000Ulus-Siteler10.350.000Onur Mahallesi-Karşıyaka7.450.000
Bağcılar-Ömür-Adliye13.250.000Ulus-Etlik9.950.000Buca-Bornova5.750.000
Taksim-Kadıköy-Bostancı9.400.000Keçiören-OSTİM8.000.000Bornova-Pınarbaşı5.100.000
Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 11:43:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.