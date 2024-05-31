İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın işbirliği başarıyla sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın işbirliği başarıyla sona erdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nın işbirliği başarıyla sona erdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu. MAHB'nin IC Holding ile birlikte başlattığı havalimanı operasyonlarının optimizasyon çalışması tamamlandı ve İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıldı. Bu işbirliği, İSG'nin hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için operasyonel çerçevesini güçlendirerek büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturdu. MAHB, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna devam ederken, optimizasyon çalışmasının haziran sonunda tamamlanması planlanıyor.

31.05.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiğini paylaştı.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, MAHB'nin IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023'te başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması sona erdi.

IC Holding ile birlikte yürütülen çalışmalar, MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

MAHB ile IC Holding arasındaki stratejik işbirliği, hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için İSG'nin operasyonel çerçevesini güçlendirerek büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturdu.

MAHB, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna değer katan ve stratejik vizyon hedefleriyle uyumlu olan çalışmaları sürdürmeye devam ederken, optimizasyon çalışmasının haziran sonunda tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Malezya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın işbirliği başarıyla sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın işbirliği başarıyla sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement