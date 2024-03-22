İstanbul Ticaret Borsası\'nda Orman Ürünleri Sektörü Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarında bu ay orman ürünleri sektörünün sorunları konuşuldu.
İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'de Orman Ürünleri Üretimi ve Ticareti" başlıklı webinara, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Ünsal ile Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Göksel Korkmaz'ın yanı sıra sektör temsilcileri katıldı.
Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Türkiye'deki iklim değişikliği sürecinde orman yönetiminin öneminden bahsetti.
Ormanların karbon depolama işlevinin iyileştirilmesinin önemine işaret eden Balcı, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ülkemizde kurulması planlanan ulusal karbon piyasasına entegre olması amacıyla 'ormancılıkta karbon piyasaları' çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bal ormanı konusunda politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde koordinasyonun önemine de değinen Balcı, 2024'te bal ormanı sayısını 60 tane ekleyerek 850'ye ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
"Ormanlarımızda devasa bir kaynak söz konusu"
İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap da hem ekonomik hem de çevre açısından büyük öneme sahip olan orman ürünleri sektörünün öneminden bahsetti.
Türkiye'deki toplam orman varlığının 23 milyon hektara ulaştığını kaydeden Kasap, şu açıklamalarda bulundu:
"Ülkemiz topraklarının yaklaşık 3'te biri ormanlık alanlardan oluşuyor. Burada devasa bir kaynak ve potansiyel söz konusu. Dolayısıyla orman alanlarının genişliği ve çeşitliliği orman ürünleri sektörü ve Türkiye ekonomisi için önemli fırsatlar sunuyor. Ormancılık endüstrisi pazarında kerestenin dışında mantar, meşe palamudu, reçine, bal, kozalak, yaban mersini ve çeşitli tıbbı aromatik bitkiler gibi birçok ürün de bulunuyor."
İSTİB Orman Ürünleri Ticareti Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Turgay Özen ise ithalatçıların sorunlarına dikkati çekerek, malın Türkiye'ye girişinde zararlı böcek içerip içermediğine dair yapılan tespit çalışmalarının çok uzun sürdüğünü bildirdi.
Bu süreçte bekleyen ve sonrasında iadesine karar verilen ürünlerin navlun ve diğer maliyetlerinin çok yüksek rakamlara ulaştığını kaydeden Özen, "Bu, bizi zor duruma sokuyor. Bu yüzden İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yapılan karantina ve sonrasında serbest bırakma uygulaması Türkiye'de de uygulanmalıdır." çağrısında bulundu.
"Ara eleman yetişecek meslek okulları kurulmalı"
Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Göksel Korkmaz da sektördeki eleman sıkıntısından bahsederek, "İhtisas organize sanayi bölgeleri kurulmalı ve bu bölgelerde ara eleman yetiştirecek meslek okulları kurulmalıdır. Devlet makro politikalarla ve belirlediği stratejilerle gerekli önlemleri almalı." ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Ünsal ise endüstriyel odunun ve tomruk üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaları anlattı.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Ticaret Borsası'nda Orman Ürünleri Sektörü Konuşuldu - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesi yapacaklarını duyurdu. Yumaklı, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın su kaynaklarının korunması ve sulama tesislerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Honduras'ın Türkiye ile olan ticaretinin düşük olduğunu belirterek, bu rakamı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla ise Türkiye ile inşaat, demir çelik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıların erken çıkmasına ve yorulmasına, zirai ilaçlar da arıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Arıcılar, bu durumu 'yalancı bahar' olarak adlandırıyor. Arılar, kış mevsiminde dinlenmeye çekilirken, zamansız gelen sıcaklıklar nedeniyle uçmaya başlıyor ve güç kaybederek ölüyor. Ayrıca tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açıyor. Arıcılar, çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce izin alması gerektiğini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine 2 yıllığına verilen Çivril'deki 1970 dekar araziyle ilgili yaşanan tahsis sorunu çözüldü. PAÜ, arazide Ar-Ge çalışmalarına başlayacak ve projelerini köylülerin eliyle yürütecek. Arazinin tamamında Ar-Ge yapılması hedefleniyor.
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'nin zengin kaynaklarıyla birlikte halkın kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti. Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üretim değerinin arttırılması ve tüketici kullanımının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kırşehir'de jeotermal kaynakların pahalı kullanılmasının nedenlerini sorgulayan Baltalık, siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı konuların yerine gerçekçi projelerle toplumun sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?