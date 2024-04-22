İstanbul Ticaret Odası Başkanı: İstanbul\'da sanayi arsası satın almak artık çok kolay değil

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da sanayi arsası konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Şöyle bir hedefimiz var: İstanbul'da sanayi arsası satın almak artık çok kolay değil. Var olan çok pahalı. Bütün Trakya'yı, Çanakkale, Bursa, Sakarya ve bütün çevredeki Organize Sanayi Bölgelerini canlı izleyen, OSB radarı gibi çalışacak bir sistem kurguluyoruz." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi sektöründeki yatırımların arazi ve finansmanla desteklenmesi gerektiğini kaydederek, "Ülke olarak sanayide yeni bir faza geçmek istiyorsak, ihracatımızda yüzde 40'larda olan yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak istiyorsak, bu destekleri hayata taşımak zorundayız." diye konuştu.

Sanayi yatırımlarının büyümeye katkısının 2022'de yüzde 0,3 iken 2023'te 2,2 puana çıktığını dile getiren Avdagiç, yatırım iştahındaki bu artışın Türk sanayisi için umut verici olduğunu söyledi.

Avdagiç, geçen yıl yatırım harcamalarında 2022'ye göre reel olarak yüzde 10,7 artış yaşandığını anımsatarak, "Sanayi üretim endeksine baktığımızda da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydettik. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sanayi arsası konusunda bir çalışma yaptıklarını kaydeden Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir hedefimiz var: İstanbul'da sanayi arsası satın almak artık çok kolay değil. Var olan çok pahalı. Biz bütün Trakya'yı, Çanakkale, Bursa, Sakarya ve bütün çevredeki Organize Sanayi Bölgelerini canlı izleyen, OSB radarı gibi çalışacak bir sistem kurguluyoruz. OSB'lerle ilgili sanayi arsaları sorunu İstanbul'da çok büyük sorun. Bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada İstanbul'un etrafındaki OSB'lerin yer aldığı bir proje hazırlayacağız. Nerede hangi OSB var, bunların fiyatları ne kadar... Bize gelip, 'arsa bulamıyorum' diyen üyelere yardımcı olacağız. Hangi OSB'de boş yer bulunduğunu, fiyatının ne kadar olduğunu, OSB'leri taradığımız bu çalışmayla ortaya koyacağız."

"İlk çalışmamızı yaptık"

Şekib Avdagiç, İTO olarak oda üyelerinin organize sanayi bölgesi ihtiyacına yönelik projelerinin ilk çalışmasını yaptıklarını belirterek, "İstanbullu sanayiciye, 'Sevgili kardeşim, senin için İstanbul'un etrafında 20 tane OSB var. Bunların bazıları özel amaçlı OSB, bazıları genel OSB' diyeceğiz. Fiyatlarla ilgili bilgi vereceğiz. 'Buralarda satın alabilirsiniz' diye genel bir hinterlant bilgisi vererek bu işi biraz rahatlatmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Hannover Sanayi Fuarı'nda üçüncü büyük ülke oldu

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin sanayide elde ettiği başarının uluslararası fuarlara da yansıdığına işaret ederek, Almanya'da bugün başlayan ve İTO'nun 32 yıldır Türkiye mili katılımını yaptığı 75. Hannover Sanayi Fuarına Türkiye'den 153 şirketin katıldığını söyledi.

Türk şirketlerin, Hannover Sanayi Fuarı'nda ev sahibi Almanya ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Avdagiç, "Bu gurur verici. Hannover Messe 2024 Türkiye milli katılım organizasyonu 5 ayrı salonda yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda toplam 80 katılımcı firma ile gerçekleştiriliyor. Fuara 73 Türk firması ise bireysel stantlarıyla katılıyor." diye konuştu.

Avdagiç, "Tıpkı Hannover Fuarının 2024 temasındaki gibi, Türkiye sürdürülebilir sanayiye enerjisini veriyor. Hannover Messe endüstriyel dönüşüm fırsatlarının çekim noktası. Burada Türkiye'nin sıra dışı ve inovasyona dayalı ürünleriyle yer alması önem taşıyor. Burada atılan tohumlar, ne mutlu ki sektörün küresel bağlantılarını daha da kuvvetlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Endüstride bir sonraki normale en hızlı şekilde adapte olmalıyız"

Şekib Avdagiç, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği ve jeopolitik gerilimlerin küresel üretim ortamını değiştirdiğinden bahsederek, Türk girişimcisinin endüstride bir sonraki normale en hızlı şekilde adapte olması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, "İmalat firmalarımız geleceğe hazırlık için entegre teknoloji ve inovasyon stratejilerini daha yaygın şekilde benimsiyor. İmalatın geleceğini, her şeyin özünde insan ve otomasyon etkileşiminin yattığını unutmadan şekillendireceğiz." diye konuştu.

Hannover Messe 2024'ün bu yılki ana temasının "Sürdürülebilir endüstriye enerji veriyor" olarak belirlendiğini anımsatan Avdagiç, "Fuarda öne çıkan endüstri trendleri arasında yapay zeka, karbon nötr üretim, iklim koruma, sürdürülebilirlik, endüstri 4.0, hidrojen ve yakıt hücreleri öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türk sanayi şirketlerinin fuarın "otomasyon-hareket ve sürücüler", "enerji çözümleri", "mühendislik parçaları ve çözümleri", "dijital ekosistemler" ile "Future Hub" olmak üzere 5 salonunda yer aldığını kaydederek, İTO'nun iştirakleri arasında yer alan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinden 3 girişimcinin, Teknopark İstanbul'dan da 4 girişimcinin Future Hub bölümünde bulunduğunu sözlerine ekledi.