İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne Tam Akreditasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne Tam Akreditasyon

İstanbul Ticaret Üniversitesi\'ne Tam Akreditasyon
13.03.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi, YÖKAK'tan 5 yıllık Tam Akreditasyon aldı, kalite standartlarını tescilledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 yıllık "Tam Akreditasyon" statüsünü almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarında liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkının uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen Kurumsal Akreditasyon Programı'nın (KAP) 2025 sonuçları açıklandı.

YÖKAK'ın Mart 2026 kurul toplantısında alınan kararla, İstanbul Ticaret Üniversitesi, kalite güvencesi kültürünü kurumsallaştıran ve sürdürülebilir kılan yaklaşımıyla, en yüksek başarı derecesi olan Tam Akreditasyon aldı.

Mart 2026 döneminde toplam 39 üniversite tam ya da koşullu akreditasyon almaya hak kazanırken, 4 üniversiteye ilişkin akreditasyon reddi kararı verildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Tam Akreditasyon alan 6 üniversiteden biri olma başarısını gösterdi. Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumu arasında kalite standartlarını en üst seviyede tescilleyen üniversite sayısı, YÖKAK'ın son kararlarıyla birlikte 104'ten 143'e yükseldi.

Toplam 63 üniversite 5 yıllık Tam Akreditasyon alma başarısı gösterdi. 72 üniversite ise iki yıllık "Koşullu Akreditasyon" statüsünde yer alırken toplam 9 üniversite ise akreditasyon kriterlerini karşılayamadığı için ret kararıyla karşılaştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon ile bu alandaki öncü ve vizyoner konumunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

"Süreç, kolektif bir emeğin ürünü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, sürecin kolektif bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Üniversite için tarihi dönüm noktasında olduklarını aktaran Şimşek, "2025 sonunda gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretinde sergilediğimiz şeffaflık ve kalite odaklı yönetim anlayışımız, bugün YÖKAK tarafından 5 yıllık Tam Akreditasyon ile taçlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Şimşek, söz konusu akreditasyonla, mezunlarının diplomalarının prestijini ve uluslararası geçerliliğini artırırken, üniversitenin küresel rekabet gücünü de bir üst seviyeye çıkardığını aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Üniversitesinin eğitimde mükemmeliyetçilik ve sürekli iyileştirme ilkesini kurumsal bir işleyiş biçimi haline getirdiğinin kanıtıdır. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) üniversitesi olmanın verdiği güç ve vizyonla başta İTO Başkanı Sayın Şekib Avdagiç şahsında tüm İTO ailesine, kurucu vakfımıza ve yöneticilerimize, çok değerli mütevelli heyet başkanımız Dr. İsrafil Kuralay ve üyelerine İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenlerine, idari personeline, öğrencilerine ve tüm paydaşlarına teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Ekonomi, Kalite, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne Tam Akreditasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:38
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
12:35
PFDK’dan maça saatler kala Domenico Tedesco’ya ceza
PFDK'dan maça saatler kala Domenico Tedesco'ya ceza
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:47:23. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne Tam Akreditasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.