İstanbul ve Ankara\'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da ramazan ayı öncesinde vatandaşları yakından ilgilendiren bir fiyat düzenlemesi hayata geçti. İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında imzalanan protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatları ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi.

KUŞBAŞI 510 LİRADAN SATILACAK

Uygulama kapsamında PERDER üyesi marketlerde tereyağı 384 liradan, kıyma 485 liradan, kuşbaşı ise 510 liradan satışa sunulacak. Kampanya bugünden itibaren geçerli olacak.

"FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, Mart 2023'ten bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul'daki hanelere uygun fiyatlı et ulaştırıldığını belirtti. Kartal, yıl boyunca yapılan kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı koruduklarını ifade ederek, ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceklerini söyledi. Kartal, ramazanın bereketini sofralara taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

TİCARİ DEĞİL, SOSYAL SORUMLULUK

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan ise uygulamanın ticari bir kampanya olmadığını belirterek, çalışmanın doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan bir sosyal sorumluluk anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

RAMAZAN SONUNA KADAR SABİTLENEN FİYATLAR

Et ve Süt Kurumu tarafından piyasaya arz edilen ürünlerde belirlenen sabit fiyatlar şöyle:

Kıyma 485 lira

Kuşbaşı 510 lira

Tranç 535 lira

Kontrafile 900 lira

Antrikot 1.000 lira

Bonfile 1.200 lira

Tereyağı 384 lira

İSTANBUL'DA ET VE TEREYAĞI FİYATLARINI SABİTLEYEN MARKETLER

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler İstanbul'da Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubelerinde satışa sunuluyor.

ANKARA'DA ET VE TEREYAĞI FİYATLARINI SABİTLEYEN MARKETLER

Ankara'da ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerinin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.