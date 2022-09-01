Konut sıkıntısını Demokrat Parti lideri Uysal'ı da vurdu! Afgan ev sahibinin sözleri sonrası evinden taşınmak zorunda kaldı

İstanbul'da artan kiralar herkesin belini bükerken son olarak bu durumdan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da etkilendi. Uysal, Afgan ev sahibinin " Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım" demesi üzerine evi boşaltmak zorunda kaldı.

ZEYTİNBURNU'NDAN EV KİRALADILAR

Uysal'ın büyük kızı Berrin, geçen yıl İstanbul'da Anadolu Lisesi'ni kazanınca annesi Hatice Uysal ile birlikte İstanbul'a taşındı ve Zeytinburnu'nda bir ev kiraladılar. Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.

"AFGANİSTAN'DAN AKRABALARIM GELECEK"

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi. "Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım" dedi. DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.

"KONUT SORUNU HERKESİN BAŞINDA BİR DERT"

Uysal yaptığı açıklamada "Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de 'Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' dedi.