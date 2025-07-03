İşte memur zammıyla değişen ücretler: Engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı... - Son Dakika
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Ekonomi

İşte memur zammıyla değişen ücretler: Engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı...

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İşte memur zammıyla değişen ücretler: Engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı...
03.07.2025 11:23
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İşte memur zammıyla değişen ücretler: Engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı...
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Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısında yüzde 15.6 oranında artış yapıldı. Bu güncelleme ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ve kamu ödeme kalemlerinde de ücret değişikliği yaşandı. İşte güncel engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı rakamları.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16.67 oldu. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemelerde de yükseliş yaşandı.

MEMUR MAAŞIYLA DEĞİŞEN ÜCRETLER

Memur zammıyla engelli aylığı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımına da aynı oranda yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

Temmuz- Aralık 2025 dönemi güncellenen ödemeler şöyle:

Evde Bakım Yardımı: 10 bin 125 TL'den 11 bin 702 TL'ye yükseldi.

65 Yaş Aylığı: 4 bin 664 TL'den, 5 bin 390 TL'ye çıktı.

Engelli Aylığı(Yüzde 40-69): 3 bin 723 TL'den 4 bin 302 TL'ye yükseldi.

Engelli Aylığı(Yüzde 70 ve üzeri): 5 bin 585 TL olan ödeme 6 bin 454 TL'ye çıktı.

18 Yaş Altı Engelli Aylığı: Aynı şekilde 4 bin 243 TL oldu.

SED Ödemeleri kapsamında verilen okul öncesi çocuk yardımı: 4 bin 809 TL'den 5 bin 558 TL'ye çıktı.

İlkokuldaki bir çocuk için ödenen yardım: 7 bin 214 TL'den 8 bin 337 TL'ye yükseldi.

Ortaokuldaki bir çocuk için ödenen yardım: 7 bin 695 TL'den 8 bin 893 TL oldu.

Ayrıca kamu ödeme kalemlerinde de önemli artışlar yaşandı:

Kıdem Tazminatı Tavanı: 46 bin 659 TL'den 53 bin 924 TL'ye yükseldi.

Bedelli Askerlik Ücreti: 243 bin 35 TL'den 280 bin 875 TL oldu.

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Son Dakika Ekonomi İşte memur zammıyla değişen ücretler: Engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci:
    çok komik bunlar, hükümet hemen istifa etmeli 15 11 Yanıtla
  • 06kTR99123:
    15,6 değil 25, 30 versen sürünen emekliye bir faydası yok. Gerçek enflasyonu bağımsız bir kuruma yaptırsanız bak bakalım gerçek enflasyon kaç çıkacak. 13 2 Yanıtla
  • ahmet3131:
    asgari ücretin lafını eden yok 1 0 Yanıtla
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