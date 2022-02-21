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İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu - Son Dakika

İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu

21.02.2022 20:51

Migros depo çalışanları, maaşlarına yapılan yüzde 8'lik zammı yeterli bulmadıkları için günlerdir eylem yapıyorlardı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in arabuluculuk yapmasıyla istedikleri sonucu alan 257 işçi, mesleğine geri dönerken en düşük işçi maaşı da 5 bin 125 lira olarak belirlendi.

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyen işçiler günlerdir eylem yapıyordu. Saatlik ücretlerine 4 TL zam isteyen işçilerin talepleri kabul görmemiş ve 257 kişi birden işten çıkarılmıştı. Hafta sonu Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdüren işçiler, polis müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

SENDİKA: UZLAŞMA SAĞLANDI

Migros ile işçiler arasındaki günlerdir süren kriz, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in araya girmesiyle sona erdi ve işçiler istediklerini aldı. Bu gelişmenin ardından Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros işçileri için yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 5 BİN LİRAYI AŞTI

Firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından Migros'un Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan DGD-SEN Avukatı Mürsel Ünder, yapılan anlaşma sonucu depoda en düşük işçi kazancının 5 bin 125 lira olduğunu söyledi. İş sağlığı güvenliğiyle ilgili taleplerinin de karşılanacağının sözünü aldıklarını dile getiren Ünder, "Her işçiye primi dışında 325 lira artış yapılacak. Bu haliyle şu anda depoda asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı en düşük ücret 5 bin 125 lira olarak düzenlendi." dedi.

257 İŞÇİ İŞE GERİ ALINDI

Depoda eylemlerin başlamasının ardından işten çıkarılan 257 kişinin işe geri alındığı da öğrenildi.

SEMBOL İSME GERİ DÖN ÇAĞRISI

Öte yandan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort,Migros eylemlerinde ağlayarak gözaltına alınan ve protestoların sembol ismi olan Gülabi Aksu'ya da geri dön çağrısı yaptı. Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi.

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İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu 'Gülabi Abi işe dön!' Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında

MİGROS TİC. A.Ş., Haluk Levent, Esenyurt, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İşten çıkarılan 257 kişi, mesleğine geri döndü! Migros depo işçilerinin en düşük maaşı 5 bin 125 lira oldu - Son Dakika
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