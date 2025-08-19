İstihdamda Düşüş: 32,4 Milyon Kişi Çalışıyor

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 41 bin azalarak, 32 milyon 435 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 41 bin azalarak, 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla, yüzde 48,9 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 65 bin artarak, 35 milyon 469 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,5 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 95 bin kişi, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 174 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 58,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak, 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artışla yüzde 32 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.330 32.810 33.519 İş gücü (bin kişi) 35.469 23.316 12.153 İstihdam (bin kişi) 32.435 21.690 10.745 Tarım (bin kişi) 4.533 2.665 1.868 Sanayi (bin kişi) 6.595 4.917 1.679 İnşaat (bin kişi) 2.200 2.072 128 Hizmet (bin kişi) 19.107 12.036 7.071 İşsiz (bin kişi) 3.034 1.626 1.408 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.861 9.494 21.366 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,5 71,1 36,3 İstihdam oranı (yüzde) 48,9 66,1 32,1 İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 7 11,6 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 15,9 11,7 23,7 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA