İstiklal Caddesi'nde Ziyaretçi Rekoru

31.03.2026 11:23
İstiklal Caddesi geçen yıl 107 milyon ziyaretçi ile rekor kırdı. Bağdat Caddesi de arttı.

İstiklal Caddesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı, 2024'e göre yüzde 18,7 artarak 107 milyonla rekor kırdı.

Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan ve Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan "12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu"na göre, söz konusu caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2025'te de seyrini sürdürdü.

Caddelerdeki ziyaretçi trafiğinde turist odaklı bir ayrışma yaşanırken, İstiklal Caddesi 107 milyonla tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Bundan önceki en yüksek rakam 91,8 milyonla 2022'de kayıtlara geçmişti.

Günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 13 artışla 240 bine yaklaşırken, hafta sonunda yüzde 27 yükselişle 427 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul'un hem turizm hem de perakende hareketliliği açısından en yoğun noktalarından biri olma özelliğini koruyan İstiklal Caddesi, kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yoğunluğu ile güçlü marka karması sayesinde ziyaretçi trafiğini artırdı.

İstiklal'deki 275 mağazadan 265'inin dolu olduğu görüldü. Mağazalar arasında yüzde 35 ile giyim ve ayakkabı sektörü başı çekerken, onu yüzde 31 ile yeme-içme, yüzde 15 ile kozmetik sektörü izledi. Markaların yüzde 85'inin yerel, yüzde 15'inin yabancı olduğu görüldü.

Caddede birincil kira seviyeleri aylık metrekare bazında 220 dolar olarak gerçekleşti.

Bağdat Caddesi'ni ziyaret edenlerin sayısı yüzde 31,2 arttı

Anadolu Yakası'ndaki 2,6 kilometrelik bölümü incelenen Bağdat Caddesi'nde ise geçen yıl ziyaretçi sayısı 2024'e göre yüzde 31,2 artarak 41,2 milyona yükseldi.

Lüks ve üst segment markaların yanı sıra geniş yelpazede yerel ve uluslararası markalara ev sahipliği yapan Bağdat Caddesi'nde günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 19,5 artışla 104 bin, hafta sonunda yüzde 61,2 yükselişle 137 bin olarak gerçekleşti.

Birincil kira seviyelerinin metrekare bazında 180 dolar seviyesine çıktığı Bağdat Caddesi'nde artan kentsel dönüşüm faaliyetlerine karşın 309 mağazadan 296'sının dolu olduğu görüldü.

Bağdat Caddesi'nde yüzde 30 ile giyim ve ayakkabı mağazaları başı çekerken, onu yüzde 24 ile yeme-içme, yüzde 18 ile aksesuar-kozmetik kategorileri takip etti. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle giyim, yeme-içme ve aksesuar-kozmetik kategorilerinde sınırlı gerileme gözlenirken, ev eşyası kategorisinde artış eğilimi dikkati çekti.

Mağazaların yüzde 77'si yerli, yüzde 23'ü ise uluslararası markalardan oluşurken, en yüksek uluslararası marka oranı bu caddede kayıtlara geçti. Son dönemde artan uluslararası marka girişleri ve deneyim odaklı konseptler, caddenin diğer ana perakende lokasyonlarına kıyasla çekim gücünü yükseltirken, premium konumunu destekledi.

Nişantaşı'nda ziyaretçi sayısındaki düşüş yüzde 60'a yaklaştı

Avrupa Yakası'nın gözde alışveriş yerlerinden olan ve 2,7 kilometrelik uzunluğa sahip Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi olmak üzere 4 ana caddeden oluşan Nişantaşı bölgesini ziyaret edenlerin sayısı yüzde 59,4 azalarak 14,6 milyona geriledi.

Günlük ziyaretçi sayısı da hafta içinde yüzde 50, hafta sonunda ise yüzde 72 düştü. Yaya trafiğindeki bu gerilemede, son yıllarda bölgedeki ziyaretçi profilinde önemli bir yer tutan yabancı turist sayısındaki azalış etkili oldu. Özellikle Arap turist yoğunluğundaki düşüş, Nişantaşı'nda yaya trafiğini azalttı.

Bölgede yer alan 373 mağazadan 350'sinin dolu olduğu görülürken, markaların yüzde 43'ünün giyim ve ayakkabı sektöründe, yüzde 19'unun aksesuar-kozmetikte, yüzde 14'ünün ise yeme-içme alanında faaliyet gösterdiği izlendi.

Son dönemde giyim ve ayakkabı sektöründe yeniden artış gözlenirken, yeme-içmede gerileme eğilimi devam etti. Bu düşüşte, cadde üzerindeki yüksek kira seviyeleri nedeniyle yeme-içme işletmelerinin ana akslardan ara sokaklara yönelme eğilimi etkili oldu.

Sektörel dağılımda lüks ve moda odaklı yapı korunurken, Abdi İpekçi Caddesi bölge içerisindeki en yoğun lüks marka konsantrasyonuna sahip aks oldu. Bölgedeki mağazaların yüzde 82'si yerli, yüzde 18'i ise uluslararası markalardan oluştu.

Abdi İpekçi Caddesi'nde aylık kiralar metrekare başına 250 dolar seviyesinde seyrederken, burası İstanbul'un en pahalı alışveriş caddesi olma unvanını korudu.

Verimlilik ve seçicilik odaklı perakende hareketinin öne çıkması bekleniyor

Perakende sektöründe markaların daha temkinli stratejiler benimseyeceği kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde İstanbul'un ana caddelerinde büyüme odaklı genişlemeden ziyade verimlilik ve seçicilik odaklı bir perakende hareketinin öne çıkması beklenmektedir. Artan maliyetler ve küresel ekonomik belirsizlikler doğrultusunda markaların daha temkinli stratejiler benimseyerek daha küçük metrekareli, yüksek performanslı ve lokasyon kalitesi yüksek alanlara yönelmesi öngörülmektedir. Bu süreçte birincil lokasyonlar güçlü talep görmeye devam ederken, ikincil sokaklarda yer alan perakende alanlarının daha fazla baskı altında kalması bekleniyor."

Kaynak: AA

