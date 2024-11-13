İstoç Zirvesi e-Ticaretin Geleceğini Tartışacak - Son Dakika
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Ekonomi

İstoç Zirvesi e-Ticaretin Geleceğini Tartışacak

İstoç Zirvesi e-Ticaretin Geleceğini Tartışacak

İstoç Zirvesi, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelini ve dijital dönüşümünü 28 Kasım'da ele alacak.

13.11.2024 14:21
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İstoç Zirvesi, Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracat dünyasına yön vermek amacıyla 28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin geleneksel ticaret merkezlerinden biri olan İstoç'un dijital dönüşüm ve ihracattaki rolü ele alınacak.

İstoç'un, Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken MentorX'in kurucusu Emre Koca, geleneksel ticaretin kalbi konumunda bulunduğunu ve aynı zamanda e-ihracatta da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Etkinliğin ana sponsorlarından CENOA'nın kurucu ortağı Seçkin Çağlın, Türkiye e-ihracatçılarının ödeme alırken yaşadığı sorunları dile getirdi. Çağlın, "Türkiye'de e-ihracatçılar yüksek işlem maliyetleri ve uzun bekleme süreleriyle karşılaşıyor. Cenoa olarak, bu zorlukları aşmak için çözümler sunuyoruz. Örneğin, e-ihracatçılar Cenoa ile 3 dakika içinde ABD'de hesap açıp ödemelerini anında TL olarak çekebiliyor. Türkiye'nin e-ihracatta 5 yıl içinde yüzde 800 büyümesi hedefi de bu tür çözümlerle mümkün olacak" dedi.

Etkinlikte Amazon'da satış stratejileri, sosyal ticaret yöntemleri gibi konular ele alınacak. Ayrıca Trendyol ve Idefix gibi önde gelen pazar yerleri de zirvede yer alacak. E-ticaret profesyonelleri, sektördeki yeni teknolojiler ve trendler hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstoç Zirvesi e-Ticaretin Geleceğini Tartışacak - Son Dakika

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