İtalyanlar Türkiye'ye yatırım konusunda hevesli - Son Dakika
Üye Girişi

İtalyanlar Türkiye'ye yatırım konusunda hevesli

07.10.2022 12:20

İtalyanlar Türkiye'ye yatırım konusunda hevesli Büyükelçi Marrapodi: "Yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilendiklerini görüyoruz" İtalyan döküm sanayisinin önde gelen 13 firmasını İstanbul'a geldi.

İtalyanlar Türkiye'ye yatırım konusunda hevesli

Büyükelçi Marrapodi: "Yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilendiklerini görüyoruz"

İSTANBUL - İtalyan döküm sanayisinin önde gelen 13 firmasını İstanbul'a geldi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilediğini söyledi.

Otomotiv, inşaat, sivil endüstri ve beyaz eşya gibi sektörlerin en önemli tedarikçilerinden İtalyan döküm sanayisinin önde gelen 13 firması, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ve İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği'nin desteğiyle ANKIROS Fuarı için İstanbul'a gelerek en yeni ürünlerini tanıttı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, ITA Direktörü Riccardo Landi ve AMAFOND Başkanı Fabrizio Carmagnini'nin de fuara katılım gösterdi.

Büyükelçi Giorgio Marrapodi ve ITA Direktörü Riccardo Landi, Türkiye ve İtalya arasındaki ticareti değerlendirirken, iki ülkenin coğrafi konumuna dikkat çekti.

"Yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilendiklerini görüyoruz"

İki ülke arasındaki ticareti değerlendiren İtalyan Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, "Türkiye ve İtalya arasında son yıllarda ticari hacminde sürekli artan bir trendin olduğunu görüyoruz. Özellikle yılın ilk 6 ayına bakacak olursak bu sene ticari hacmin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bunun sonraki yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Yatırım konusunda İtalyan firmaların Türkiye ile ciddi ilgilendiklerini görüyoruz, firmalarımızın Türkiye'de her sektörde faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de halihazırda 600 ila bin 300 arasında İtalyan firması bulunmakta ve Türkiye'ye ciddi bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

İtalya'daki seçimlere değinen Büyükelçi Marrapodi, "Seçim konusunda şöyle bir yanılgı var; aslında başbakan seçilmedi, vatandaşlar başbakanı seçemiyor. Önümüzde günlerde Cumhurbaşkanı bu seçimi yapacak ve kabine oluşturulacak. İlişkilere değinecek olursak; Türkiye ve İtalya coğrafi anlamda aynı bölgeyi paylaşıyor. Bu bölgede stratejik öneme sahip. Bu bölgede her iki ülke birlikte çalışarak, siyasi anlamda problem olmadan ilişkilerin devam etmesini ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve İtalya arasındaki ticari hacim son yıllarda ciddi rakama ulaştı"

ITA Direktörü Riccardo Landi şöyle konuştu: "Türkiye ve İtalya arasındaki ticari hacim son yıllarda ciddi rakama ulaşmış durumda. 2021 yılında 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracat açısından dengeli. İki ülke arasından ticari anlamda önemli ilişki söz konusu. Döküm sektörüne bakacak olursak; İtalya'nın, Türkiye'ye döküm, makine ve teknoloji konunda ciddi ihracatı var. Türkiye'deki döküm sektörü çok önemli. Metal ürünlerinde birçok ülkeye ihracatı söz konusu ve Avrupa'da üretim konusunda 2'nci sırada yer almakta. İtalyan teknolojilerinin, Türkiye'deki döküm sektörüne ciddi katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Fuarda 30 İtalyan firması yer alıyor. Bu firmalar direk ya da temsilcisiyle birlikte katılıyor. Ticari anlamda verimli bir fuar olmasını ümit ediyoruz."

Fuar 8 Ekim tarihine kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (3) Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (3) Rize haber! Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası düzenlendi Rize haber! Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası düzenlendi Türkiye Yaşlı Hakları Raporu'nun tanıtım toplantısı yapıldı Türkiye Yaşlı Hakları Raporu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyanlar Türkiye'ye yatırım konusunda hevesli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:13:05. #1.13#
SON DAKİKA: İtalyanlar Türkiye'ye yatırım konusunda hevesli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement