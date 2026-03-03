ITB Berlin Fuarı 60. Yılını Kutluyor - Son Dakika
ITB Berlin Fuarı 60. Yılını Kutluyor

03.03.2026 12:26
Dünyanın önemli turizm fuarı ITB Berlin, 60. yılında 5800'den fazla firma ile kapılarını açtı.

?? Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı, bu yıl 60. yıl dönümünü kutlayarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Küresel turizmi yeniden dengeye taşıma arayışıyla bugün başlayan fuar, 5 Mart Perşembe gününe kadar dünya genelinden sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünde sektörün geleceğine ışık tutan fuara, 160'ı aşkın ülkeden 5 bin 800'den fazla firma katılıyor.

Fuarın, bu yıl "60 Yıllık Mirasın Ardındaki Hikayeleri Keşfedin" temasıyla tam kapasite doluluk oranına ulaşarak kapılarını açması dikkati çekti.

Fuarın bu yılki en büyük katılımcı ülkeleri arasında Türkiye, Tayland, Mısır ve İtalya başı çekiyor. Sektör profesyonellerine pazar analizi yapma, stratejik ortaklıkları güçlendirme ve yeni iş fırsatları yaratma imkanı sunan dev organizasyon, küresel turizmin nabzını tutacak.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen ITB Berlin Konvansiyonu, bu yıl "Turizmi Dengeye Taşımak" başlığı altında gerçekleştiriliyor.

Toplam 17 tematik başlık altında düzenlenen organizasyonda, 400'den fazla uluslararası uzman 200'ü aşkın oturumda söz alacak.

İş dünyası, siyaset, akademi ve teknoloji çevrelerinden gelen üst düzey temsilciler, giderek karmaşıklaşan küresel ortamda dayanıklılık, rekabet gücü ve inovasyon stratejilerini mercek altına alacak.

Tartışmaların odağında, turizm şehirlerinde oluşan turist yoğunluğunun yerel halkta rahatsızlığa neden olması, iklim değişikliği ve jeopolitik kaymalar gibi unsurlar yer alıyor.

Konvansiyonun öne çıkan başlıkları arasında veri odaklı iş modelleri ve yapay zeka uygulamaları dikkati çekiyor. Özellikle turizmde yeni bir evre olarak nitelendirilen acenteli ticaret ve dijital dönüşüm süreçleri uzmanlar tarafından analiz edilecek.

Sektördeki değişimler sadece teknolojiyle sınırlı kalmıyor. Etkinlik kapsamında, deneyimsel seyahat, uzun ömür, esenlik, kapsayıcı turizm ile yeni nesil ödeme sistemleri ve kesintisiz seyahat ekosistemleri gibi modern trendler de kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

ITB Berlin, bu yıl teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. Ziyaretçilerin sorularını 7/24 yanıtlayan yapay zeka destekli sohbet robotu "MIA" ve profesyonel ağ kurma sürecini kolaylaştıran "ITB Navigator" platformu hizmete girdi.

Türkiye pavilyonunda 2026 projeksiyonu

Türkiye, fuarda özel katılımcıların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde kurulan 700 metrekarelik pavilyonla temsil ediliyor. Türkiye'den toplam 144 firmanın yer aldığı organizasyonda, 51 kurum milli katılım kapsamında Türkiye'nin turizm potansiyelini uluslararası profesyonellere aktarıyor.

Türk turizmciler, en önemli kaynak pazarlardan biri olan Almanya'dan gelecek turist sayısındaki artış beklentisiyle 2026 yılı projeksiyonlarını paylaşıyor. Fuardaki tanıtım faaliyetlerinin, Türkiye'nin bu yılki turist hedefine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu arada, geçen yıl 170 ülkeden yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, bu yıl konuk ülke olarak Angola yer alıyor.

Turizm borsası fuarı ITB zorlu bir dönemde kapılarını açıyor

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, ITB Berlin Fuarı'nın açılışına ilişkin konuşmasında, ITB'nin zorlu bir dönemde kapılarını açtığını belirterek, Orta Doğu'daki savaşın uluslararası turizm üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Wegner, "Orta Doğu'daki savaş, turizmin ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Çatışmalar nedeniyle on binlerce yolcunun ana transit havalimanlarında mahsur kaldığını anımsatan Wegner, bu durumun birçok tur operatörü ve ziyaretçinin bu yıl ITB'ye katılımını engellediğini belirtti.

Wegner, "Seyahatler durma noktasına geldiğinde, dünyaya açılan bir pencere de kapanmış demektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Berlin, Son Dakika

