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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir - Son Dakika

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir

19.11.2021 20:15
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomi yönetiminde görevden alma olacağını iddia ederek, "Bu gece saat 12:00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kulislerde ekonomi yönetiminin değişeceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'yi işaret ederek, "Ekonomi açısından olağanüstü bir şey olabilir" iddiasında bulundu.

GERGERLİOĞLU'NUN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM bütçe komisyonunda eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" sözlerini aktardı. Yılmaz, bu sözlerine kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

"OLACAK DEMEDİM, OLABİLİR DEDİM"

Gergerlioğlu ilk açıklamasından sonra Durmuş Yılmaz'a bir düzeltme yaparak, "olacak değil, olabilir" dediğini aktardı. Durmuş Yılmaz ise Twitter hesabından, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım" diye konuştu.

"RESMİ GAZETE'Yİ TAKİP EDİN"

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum."

Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete iddiası: Ekonomide olağanüstü bir şey olabilir
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir

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Son Dakika Ekonomi İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir - Son Dakika
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