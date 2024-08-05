İzmir Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

İzmir Çiğli Belediyesi\'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından çıkarılan 147 işçinin eylemi 56 gündür devam ediyor. İşçiler, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yaparak işlerinin geri verilmesini talep etti.

05.08.2024 10:14  Güncelleme: 10:23
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İzmir Çiğli Belediyesi tarafından, belediye bünyesinden çıkarılan 147 işçinin eylemleri 56 gündür devam ediyor.

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından, belediye bünyesinden 10 Haziran'da çıkarılan 147 işçinin eylemleri 56 gündür devam ediyor. Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL Temizlik Hizmetleri ve Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube üyesi toplam 147 işçi, 'işveren tarafından iş akdinin feshi'ni içeren Kod-4 ile işten çıkarılmıştı. İşlerinden çıkarılmalarının ardından 122'si ÇİBEL, 25'i ise Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan işçilerden birçoğu, Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde işten çıkarılma kararının geri alınmasını ve haklarının iade edilmesini talep etti. İşçiler taleplerinin yerine getirilmesi için de CHP Genel Merkezi önünde sloganlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Eylem CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15'inci Olağan Kurultayı'nda devam etti

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleşen CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15'inci Olağan Kurultayı'nda da devam etti. İşçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsü konuşması esnasında, "Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız" ve "Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dövizleri taşıdı ve "İşimizi geri istiyoruz" sloganı attı. Kadın işçilerden biri ise "Biz CHP üyesiyiz. Önce bize sahip çıkın" diye seslendi.

İşçiler, Özgür Özel'in talebiyle salondan çıkartıldı

Bunun üzerine Özel, "Kadın Kolları Kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Kolları varken, onların sesine başka karıştırmam, doğru değil bu. Ben sizi her ortamda dinliyorum, sizi kapının önünde de dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı kadınlara bırakacaksınız, burayı erkeklere provoke ettirmem. Bula bula bu örgütün toplantısını mı buldunuz provoke etmek için?" diye konuştu. Sloganların ve tepkilerin devam ettirmesi üzerine işçiler, Özgür Özel'in talebiyle salondan çıkartıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da konu Çiğli Belediye'sindeki işçilerin eylemlerine ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildiği belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında; Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemine ilişkin haberler yer almaktadır. Konuyu takip ediyoruz. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor - Son Dakika

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