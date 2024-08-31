İzmir'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

İzmir'de Binali Yıldırım'ın da katıldığı av sezonu açılışı gerçekleşti. İzmir'de balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle açıldı. Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenin ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze binlerce yavru balık salınırken, denize çelenk bırakıldı.

31.08.2024 17:34
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İzmir'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

İzmir'de Binali Yıldırım'ın da katıldığı av sezonu açılışı gerçekleşti

İZMİR - İzmir'de balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle açıldı. Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenin ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze binlerce yavru balık salınırken, denize çelenk bırakıldı.

İzmir'de 2024 yılı balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene son başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir milletvekilleri katıldı.

Denizlerin önemine vurgu

Konuşmasında denizlerin çok önemli olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Her şeyi denizden elde ediyoruz. Bugün uluslararası taşımaların yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Denizler turizm, yolcu ve yük taşımacılığı ile balıkçılık açısından olmazsa olmazımız. Hem ekonominin hem de sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Esasında balıkçılarımız, denizlerimiz, balıkçı için rızık ama vatandaş için de aynı zamanda rızık kapısı. Siz geçiminizi denizden sağlıyorsunuz. Vatandaşın da balık ihtiyacını yine denizlerden elde ediyoruz. Dolayısıyla denizlerimize gözümüzün içi gibi bakmamız lazım. Denizlerimize sadece bugün ve yarın değil, insanlık var oldukça ihtiyacımız olacak Dolayısıyla hoyrat kullanmaktan ekolojik dengeyi bozmaktan son derece sakınmalıyız, uzak durmalıyız" sözlerine yer verdi. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine değinen Yıldırım, "Ya bunlar daha geniş alanlarda yayılmaya başlarsa önü alınamaz. Büyük bir felaketin habercisi. O yüzden özenle titiz bir şekilde, hangi işi yaparsak yapalım denizlerimize sahip çıkalım. Deniz yoksa, su yoksa hayat da yok. Biz göreve geldiğimizde İzmir'in geniş altyapı tesisleri hemen hemen hiç yoktu. Foça'dan, Karaburun'a, Çeşme'ye uzanan sahil şeridinde ne yazık ki balıkçılarımız, teknelerimiz, yatlar için barınacak yerler yoktu. Fevkalade büyük bir eksiklikti ama birçok yerde bunları yaptık, hayata geçirdik" dedi.

Planlı üretim mesajı

Kürsüde konuşma yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Artık Türkiye'de hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de balıkçılıkta planlı bir üretime geçtiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla balıkçılıktaki ilk planlı avcılık hamsiyle başladı. Bu sene 400 bin ton kotayla belirlenmiş oldu. Bu, gelecekteki nesillerimizin de bu balıklardan faydalanması için alınmış bir tedbirdir. Özellikle ekip arkadaşlarımız 7 gün 24 saat ve 365 gün esasına göre denetimlerini yapıyorlar. Hem balıkçılarımızın hem de kıyıda avcılık yapanların ve beraberinde de sahada satış reyonlarının hepsinde, bakanlık olarak devredeyiz. Özellikle su ürünlerinin sürdürülebilir olarak devam edebilmesi için, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğ bugün itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmakta. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

"Nüfusumuzun yüzde 40'ı balıkçı"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise, "Bizim ilçemiz bir balıkçı ilçesi. Yüzde 40 balıkçıla uğraşan bir nüfusumuz var. Onun için şimdiden hepsine kolay gelsin, Allah yardımcıları olsun diyorum. Yılın 12 ayı, gece gündüz uğraşılan bir meslek. Onun için balıkçılarımızın sorunlarının bir an önce çözülmesi, balıkçılarımızın getirdiği balıkların onlara hayırlı kazançlar olmasını, ucuz, temiz balık yedirmeleri için onlara şimdiden kolay gelsin diyoruz. Bu gece çıkacak bütün balıkçılarımızın yolları açık olsun diyoruz. Hayırlı kazançlar olsun diyoruz. Kazasız belasız evlerine halkımıza sağlıklı balıklar getirmesini diliyoruz" sözlerine yer verdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Su ürünleri sektörünün ekonomimizdeki payı her geçen yıl artıyor. Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar, dünya genelinde avcılık yoluyla elde edilen deniz mahsullerinin sınır noktasına ulaştığını işaret etmekte. Bu nedenle, yalnız ekonomik değil, ekolojik ve sosyal bir içeriğe de sahip olan "sürdürülebilir balıkçılığın" hem su ürünleri kaynaklarının verimli kullanımı hem de türlerin korunması açısından önem taşıdığını düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze yavru balıklar salınırken, denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika

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