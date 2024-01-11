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İzmir'de Kışlık Sebze Üretimi Artıyor - Son Dakika
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İzmir'de Kışlık Sebze Üretimi Artıyor

İzmir, Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta ve yurt dışına da ürün göndermektedir. İzmir, brokoli, kereviz, enginar, pırasa gibi birçok üründe üretimde lider konumdadır. Kentte kışlık sebze üretimi ekim ortasından mart sonuna kadar sürmektedir. Bu yıl da tahminlere göre 280 bin tonun üzerinde ürün hasat edileceği öngörülmektedir. Yağışlar ve düşen hava sıcaklığı, üreticileri memnun etmektedir ve kaliteli ürün sağlamayı amaçlamaktadırlar.

İzmir\'de Kışlık Sebze Üretimi Artıyor
11.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de, yağışlar ve hava sıcaklığın düşmesi üreticileri mutlu etti.

İllere göre kışlık sebze üretim sıralamasında birçok üründe lider, bazılarında da ilk üçte yer alan İzmir, yurt içindeki talebin karşılanmasında önemli rol oynamasının yanı sıra yurt dışına da ürün gönderiyor.

Türkiye'nin brokoli üretiminin yüzde 44,5'ini, kereviz üretiminin yüzde 39,09, enginar üretiminin 27,08, pırasa üretiminin yüzde 15,80'inin gerçekleştiren İzmir, bu ürünlerde ilk sırada yer alıyor. Ispanağın yüzde 22,67, karnabaharın ise yüzde 20,09'ünü karşılayan kent bu ürünlerin üretiminde ikinciliği, yüzde 8,63 ile kırmızı pancar üretiminde üçüncülüğü elinde bulunduruyor.

Marta kadar üretim var

Kentte kışlık sebze üretimi ekim ortasından mart sonuna kadar sürüyor. Havaların soğuduğu aralık, ocak ve şubat aylarında kışlık sebzeye talep arttığı için hasat da bu aylarda yoğunlaşıyor.

Kentte 2022 üretim sezonunda 136 bin dekarda 20 türde 285 bin ton civarında kışlık sebze üretimi gerçekleşti. Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme kışlık sebze üretiminde öne çıkan ilçeler oldu.

Bu üretim sezonunda da son 5 yılın ortalamasına paralel olarak 280 bin tonun biraz üzerinde ürünün hasat edileceği tahmin ediliyor.

Üreticiler kilogramda brokoliyi 8, karnabaharı 5, beyaz lahanayı 1, kırmızı lahanayı, pırasayı 9 liradan satıyor.

-"Asıl amacımız çok üretmekten ziyade kaliteli ürünü sağlamak"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine İzmir'in tarımda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Kışlık sebzelerden hemen hemen tümünün kentte üretilebildiğini anlatan Şahin, kentin kışlık sebze üretiminde ülkenin ana merkezlerinden olduğunu belirtti.

2023-2024 üretim sezonunun başında yağışların geç gelmesi ve havaların sıcak gitmesi nedeniyle talebin düşük seyredeceği yönünde kaygılar bulunduğunu aktaran Şahin, "Ama son dönemdeki yağışlar ve hava sıcaklıklarının biraz daha düşük seyretmesi sebzedeki hem verimi hem de kaliteyi arttırdı. Kış sezonunda sulamak çok kolay değil. Yağışlar üretim maliyetinin düşmesine bir etken oldu. Beraberinde hava sıcaklıklarının düşmesi sebzenin pazar kalitesini artırmaya başladı. Bizim asıl amacımız çok üretmekten ziyade kaliteli ürünü sağlamak." diye konuştu.

-"Rekolte güzel"

Torbalı ilçesinde üretim yapan Mehmet Kaynak (53) da 250 dekarda 6-7 çeşit kışlık sebze yetiştirdiğini kaydederek, bu yıl rekoltenin güzel olduğunu söyledi.

Yağmurların zamanında düşmesinin bunda etkili olduğunu ifade eden Kaynak, "Kuraklık bittiği zaman mahsulde verim çoğalıyor. Ayrıca şu an sulama maliyetimiz yok. İlk yağmur düşünceye kadar sulamamıza devam etmiştik. Hava böyle soğuduğu zaman tüketimi de artıyor. Bizim için iyi oluyor. Soğuk kaliteyi de artırıyor." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Kışlık Sebze Üretimi Artıyor - Son Dakika


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