İzmir\'de Taşıt Sayısı Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 8 bin 940 oldu.

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 artarak 12 bin 492 oldu. İzmir, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3.il oldu. 2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 8 bin 940 oldu. İzmir'de Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,21'ini motosiklet, yüzde 40,05'ini otomobil, yüzde 8,69'unu kamyonet, yüzde 2,56'sını kamyon, yüzde 1,71'ini traktör, yüzde 0,56'sını minibüs, yüzde 0,18'ini otobüs ve yüzde 0,03'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de Mayıs ayında 58 bin 569 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 58 bin 569 oldu. Mayıs ayında devri yapılan 58 bin 569 adet taşıtın yüzde 66,5'ini otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 13,1'ini motosiklet, yüzde 2,0'ını traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İZMİR