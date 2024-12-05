İzmir'de Uluslararası Turizm ve Sağlık Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir'de Uluslararası Turizm ve Sağlık Fuarı Açıldı

İzmir\'de Uluslararası Turizm ve Sağlık Fuarı Açıldı

İzmir'de düzenlenen TTİ İzmir Fuarı ve 1. Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı, KKTC tanıtımı vurgulandı.

05.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (TTİ İzmir) ile 1. Sağlık Turizmi Fuarı, kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de TTİ İzmir için düzenlenen açılış töreninde konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'yi her yerde tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

KKTC turizminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ataoğlu, "Özellikle sosyal medya üzerinden tanıtımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ana vatan Türkiye'nin en ücra köşedeki kardeşlerimize KKTC'nin tanıtılmasını istiyoruz. Buradaki en büyük mesajımız farklı adalara, ülkelere değil kendi adamız ve ülkemiz olan aynı dili, dini, parayı paylaştığımız KKTC varlığını bilerek hareket etmenizdir." dedi.

Ataoğlu, hava yolu şirketlerinin KKTC'ye uçak seferlerini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Turizmin KKTC'ye olan ekonomik katkısı yüzde 60'ların üzerindedir, bunun artmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Turist sayısı 2019'daki pandeminin ardından çok hızlı arttı ve pandemi öncesinin üstünde oldu. Bu sayı her yıl artarak devam ediyor. Kapalı Maraş'ı görmek için KKTC'ye gelen ziyaretçiler turist sayısını artırıyor."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise fuarın turizmde birden çok yeni iş imkanına zemin hazırladığını anlattı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise turizmcilerin fuarları iyi değerlendirmesi gerektiğini, fuarlarda profesyonel yöneticilerin sıklıkla değiştiğini ve bu durumun destinasyon tanıtımının başa dönmesine neden olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarının himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen fuarda kamu kurumları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri ile hava yolu firmaları stant açtı.

Fuar İzmir'de 1. Sağlık Turizmi Fuarı da başladı. Organizasyonda sağlık hizmetleriyle ilgili firmalar hizmetlerini anlatacak.

İki organizasyon da 7 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Fikri Ataoğlu, Ekonomi, Kültür, Sağlık, Turizm, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Uluslararası Turizm ve Sağlık Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uluslararası Turizm ve Sağlık Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.