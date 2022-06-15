Ä°zmir tarÄ±mÄ±nda bir ilk: Kara mÃ¼rver doÄŸal gÃ¼bre ile bÃ¼yÃ¼yecek

Kara mÃ¼rver bitkisinde atÄ±k kahve telvesinden doÄŸal gÃ¼bre kullanÄ±ldÄ±

Ä°ZMÄ°R - Åžifa kaynaÄŸÄ± kara mÃ¼rver bitkisi, Ä°zmir Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Menemen Belediyesi ve Menemen TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi ortaklÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projenin ilk adÄ±mÄ±nda toprakla buluÅŸtu. Kara mÃ¼rverin dikiminde ise Menemen Belediyesi'nin atÄ±k kahve telvesinden Ã¼rettiÄŸi doÄŸal gÃ¼bre kullanÄ±ldÄ±.

Besin deÄŸeri yÃ¼ksek olan kara mÃ¼rver bitkisi, Menemen'de ilk kez toprakla buluÅŸtu. Ä°zmir Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan temin edilen fidanlar, Menemen Belediyesi ve Menemen TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi iÅŸ birliÄŸiyle Otistik Ã‡ocuklar EÄŸitim Merkezi KampÃ¼sÃ¼ iÃ§erisindeki araziye dikildi. Dikim tÃ¶renine Ä°zmir TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã–zen, Menemen Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BahadÄ±r Ä°nanlÄ±, Menemen Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sibel Ã–zer, Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fatih Ã‡iÃ§ek, Menemen TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi BaÅŸkanÄ± YeÅŸim Sever, AK Parti Menemen Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Jale GÃ¼zay ve KÄ±r Mahallesi MuhtarÄ± Necmettin DinÃ§, OÃ‡EM Ã¶ÄŸrencileri katÄ±ldÄ±.

AtÄ±k kahveden doÄŸal gÃ¼bre

Ä°zmir tarÄ±mÄ±na yeni bir Ã¼rÃ¼n kazandÄ±rmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ä°zmir Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã–zen, "DeÄŸiÅŸen iklim ve coÄŸrafi koÅŸullara adapte olma noktasÄ±nda bitkisel Ã¼retim Ã§eÅŸitliliÄŸimizi arttÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Bu noktada bugÃ¼n Menemen'de Menemen Belediyesi ve Menemen TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifimizle beraber kara mÃ¼rver ekimini gerÃ§ekleÅŸtirdik. BaÅŸlangÄ±cÄ± ufak bir lokasyonda yapÄ±yoruz, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu bir deneme bahÃ§esi olacak. Ä°nÅŸallah adapte olduktan sonra Ã¼rÃ¼nÃ¼ Ã¶ncelikle Menemen'de, daha sonrasÄ±nda da Ä°zmir'in tamamÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, belediye ve kooperatifimizin Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze ait olan Sabahat AkÅŸiray Otistik Ã‡ocuklar EÄŸitim Merkezi bahÃ§esinde Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla birlikte bu dikimi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Hem Ã§ocuklarÄ±mÄ±za birer aÄŸaÃ§ olacak, onlar da bakacak, ilgilenecek hem de bu denemeyi ve sonuÃ§larÄ±nÄ± burada gÃ¶receÄŸiz" dedi.

Dikim tÃ¶renine katÄ±lan Menemen Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BahadÄ±r Ä°nanlÄ± ise, "TarÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok daha iyi yerlere gelmesinde kadÄ±nlarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k iÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bir kadÄ±n Ã¼retimden vazgeÃ§erse, dÃ¼nya iÃ§in alarm zili Ã§alÄ±yor demektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ doÄŸasÄ±nda Ã¼retmek var. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki Menemen'imizin kadÄ±nlarÄ± Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸkan, Ã§ok Ã¼retkenler. Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, Ä°zmir'de ilk dikilen kara mÃ¼rver fidanlarÄ±nÄ± Menemenli kadÄ±nlara emanet ediyor. 17 Ã¼ye ve toplamda 50 kadÄ±n Ã§iftÃ§iyle faaliyette bulunan Menemen TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifimizin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz. BugÃ¼n Ã¶zel Ã§ocuklarla dikimini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz fidanlarÄ±n Menemen'imize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" dedi.

Ä°nanlÄ±, kara mÃ¼rver bitkisinin dikiminde Menemen Belediyesi'nin atÄ±k kahve telvesinden Ã¼rettiÄŸi doÄŸal gÃ¼bre kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n sÄ±fÄ±r atÄ±k projesine Menemen Belediyesi olarak Ã¶nem verdiklerini dile getiren Ä°nanlÄ±, "Bitkilerimizin daha verimli bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesini

saÄŸlamak elimizde. Bu Ã§erÃ§evede AK Parti Ä°zmir Milletvekili Ceyda BÃ¶lÃ¼nmez Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n desteÄŸiyle temin ettiÄŸimiz atÄ±k kahve telvelerinden doÄŸal gÃ¼bre Ã¼rettik. Kompostu da kara mÃ¼rver dikiminde kullandÄ±k. SÄ±fÄ±r atÄ±k projesi Ã§erÃ§evesinde birÃ§ok biyoatÄ±klarÄ± Ã§eÅŸitli iÅŸlemlerin ardÄ±ndan kompost gÃ¼breye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek yeniden tarÄ±ma kazandÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" ifadesini kullandÄ±.