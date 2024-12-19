İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, ekonomi programının olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi Açıklaması

Ekonomi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Para politikası sayesinde enflasyon düşme eğiliminde. Ekonomimizin tansiyonu olan cari açık hızla daralıyor." dedi.

İTB'nin aralık ayı Meclis Toplantısı, İZQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Kestelli, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin "coğrafya kaderdir" ifadesinin en yoğun kullanıldığı bölgelerden birinin tam ortasında bulunduğunu dile getirdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılını doldurduğunu, Suriye'deki iç savaşın Esed'in devrilmesiyle başka aşamaya geçtiğini ifade eden Kestelli, "Henüz 'savaş bitti' diyemiyoruz. Çünkü neler yaşanacağını tam olarak bilmiyoruz. Ama şurası bir gerçek ki hem kuzeyimizde hem de Güneydoğu'muzda yaşanan iki gerilimden de süreci doğru okuyarak, değişime ayak uydurarak, iyi ve kötüyle uzlaşarak çıkmış görünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kestelli, dünya liderlerinin, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dönemde üstlendiği rolü ifade ettiğini hatırlattı.

İş dünyası olarak önlerinde yepyeni dönemin bulunduğunu belirten Kestelli, şöyle devam etti:

"Bu dönemde riskler ve fırsatlar kol kola geziyor. Her adımımızı bin kere düşünüp bir kere atmalıyız. Tıpkı Suriye gibi uzun süren çalkantılı yıllardan geçen Irak, bugün en önemli ticari partnerlerimizden biri. Irak'a yılın 10 aylık döneminde 2,8 milyar dolar tutarında tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdik. Suriye'nin istikrara kavuşması bu açıdan önemli bir fırsat. Ancak geçiş döneminde yeni bir göç dalgası, terör ihracı gibi riskleri de içinde barındırıyor. Süreci hep birlikte izleyip göreceğiz ama kişisel kanaatim yarınların dünden daha olumlu olacağı yönünde."

Kestelli, 2024 yılının ekonomik gelişmeleriyle gelecek yılın planlamalarının yapılmasının doğru yola sevk edeceğini söyledi.

Bu yıl ekonomideki rasyonelleşme yolunda epey mesafe alındığının altını çizen Kestelli, şunları kaydetti:

"Temmuz ayından bu yana ekonomik program olumlu sonuçlar veriyor. Para politikası sayesinde enflasyon düşme eğiliminde. Ekonomimizin tansiyonu olan cari açık hızla daralıyor. Yıllık cari açığın 10 milyar doların altına inmiş olması, enflasyon ve kur açısından umut verici. Cari açık daralırken döviz rezervleri artıyor. Kredi notumuz ve ülke risk primimizdeki iyileşme belirginleşti."

Kestelli, her şeyin güllük gülistanlık olmadığını, enflasyonun hala yüksek olduğunu ve sürdürülebilir büyüme için elzem olan doğrudan sermaye yatırımların hala çok düşük olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, İTB'nin 198 milyon liralık bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.