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İZTO'dan indirim müjdesi - Son Dakika

İZTO'dan indirim müjdesi

30.12.2021 11:35
İZTO'dan indirim müjdesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) yılın son meclis toplantısında önemli bir ilke imza attı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) yılın son meclis toplantısında önemli bir ilke imza attı. Ekonomideki gelişmeler göz önünde bulundurularak, 1996 yılından bu yana ilk kez oda aidatlarında indirime gidildi.

İZTO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, İZTO Meclis üyelerinin katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın yönetimindeki toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2021 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunurken yeni yılda hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Özgener, "Kentimiz vizyonuna ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projemiz, doğrultusunda Pasaport'ta yer alan eski hizmet binalarımızın inşaat süreçlerinin sonuna geldik, 2022 yılı Şubat ayında merkezlerimizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezimizin tamamlayıcısı niteliğindeki bir diğer projemiz ise odamızın dijitalleşme vizyonunu temsil eden Gezici Dijital Karavanımız da 2022 yılında üyelerimizin faaliyet gösterdikleri bölgeleri ziyaret etmeye devam edecek. 3 bin kişilik istihdam oluşturacak Torbalı Karma ve Mobilya OSB'de ilk müteşebbis heyet toplantısı yapıldı. Görev dağılımı belirlendi. 2022 yılında Torbalı Karma ve Mobilya OSB'de 64 mobilya yatırımcısını bünyesine dahil ederek tapu, harita, jeolojik etüd ve altyapı proje çalışmalarına başlayacak" dedi.

Üyelerle yeni bir gelişmeyi de paylaşan Özgener, "Size güzel bir müjdem var: Menderes'te Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 180 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak 566 dönümlük arazinin, İhtisas Site ve Çarşı amaçlı kullanım hakkının odamıza verilmesi için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den onayı aldık. Plastik Grubumuza tahsis edeceğimiz alanla ilgili ön çalışmalarımızı 2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımıza, odamıza ve üyelerimize gösterdiği her zamanki nazik ilgisi, çözümcül yaklaşımı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Özgener, 2022 yılında yer sıkıntısı yaşayan üyeler için de iyi haberler vermeyi umduklarını sözlerine ekledi.

"Umutsuz olma lüksümüz yok"

Son dönemlerde ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kürsüye çıktığım ilk günden buyana bizlerin iş insanları olarak umutsuz ve kötümser olma lüksümüzün olmadığını söylüyorum. Çünkü tüccar ve sanayici olarak müteşebbis kimliğimizle omuzlarımızda büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, ailelerimize, yaşadığımız kente ve ülkemize karşı sorumluyuz. Biz, istihdam oluşturmayı, yatırım yapmayı, ülkemize döviz kazandırmayı, vergimizi vererek elde ettiğimiz değerleri yeniden yatırıma yönlendirerek daha çok insanımıza iş ve AŞ imkanları oluşturmayı tercih ettik. Çünkü biz rahatı değil mücadele etmeyi ve risk üstlenerek ülkemize faydalı olmayı tercih ettik. Bugün de pes etmeden, Türkiye ekonomisinin gücüne ve Türkiye'nin parlak geleceğine olan inancımızı koruyarak, insanımızın zor günlerde çok çalışıp hep bir çıkış yolu bulduğunu hatırlayarak ve özellikle de geleceğimizi inşa edecek çocuklarımıza, gençlerimize güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve hep birlikte düzlüğe çıkacağız."

Küçük ve orta ölçekli üyelere müjdeli haber

2022 yılı bütçesini yaparken üzerinde en titizlikle durdukları konunun üye aidatları ve hizmet kalemleri ile ilgili ücretlerin belirlenmesi olduğunu ifade eden Özgener, "Bütçe dengemizi bozmadan, projelerimize de devam edebilecek şekilde üyelerimize bu konuda nasıl daha fazla destek olabileceğimizin planlamasını yapmak bizim için çok önemliydi. Bu nedenle; 2022 yılı cari yıl, yıllık aidat gelirlerimizi 2021 yılındaki tahsilatımız ile aynı kalacak şekilde planlayarak, sadece sermayesi yüksek olan üyelerimizin aidatlarını arttırdık. Küçük ve orta ölçekli olan üyelerimizin ödedikleri yıllık aidat tutarlarında ise indirim gerçekleştirdik. 2022 için; en çok üyemizin yer aldığı, 36 bin 185 üyemizin faaliyet gösterdiği 4., 5. ve 6. derecelerdeki gruplarımızın yıllık aidatlarına destek olmak amacıyla yüzde 25-yüzde 28 oranlarında indirim yaptık" dedi. İzmir Ticaret Odası'nın arşivlerine bakıldığında 1996 yılına kadar olan kayıtlara ulaşabildiklerini ifade eden Özgener, "Bu kayıtlara göre aidatların aynı kaldığı dönemler olmuş, ancak son 25 yıldır aidatlarda herhangi bir indirim yapılmamış" dedi.

Hizmet kalemlerinde de indirim

Diğer üyelerin aidat ödemeleri hakkında da bilgilendirme yapan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "13 bin 291 üyemizin bulunduğu 1, 2 ve 3. derecelerde yer alan üyelerimizin aidatlarında ise bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranlarının altında kalmak üzere artış yaparak 2021 tahsilat rakamları ile aynı tutarda bir toplam tahsilatı hedefliyoruz. 7. derece mevzuat gereği asgari ücrete bağlı olduğu için bu kategoride de minimum artış öngörerek, aidatı yüzde 7.45 oranında arttırdık ve 16 bin 497 üyemizin bulunduğu bu derecenin aidatı, brüt asgari ücretin yüzde 10'undan az olamayacağı için 505 Türk Lirası olarak belirledik. Munzam aidatlarımızın bu yıl olduğu gibi 2022 yılında da artış göstereceğini öngörüyoruz. Yine üyelerimizin işlerini yaparken ihtiyaç duydukları zorunlu belgelerin onlara getirdiği maliyetleri düşürmek amacıyla devletin harçlar ve belgeler için belirlediği yüzde 36.2 yeniden değerleme artış oranını uygulamadık ve bütçe teklifimizde odamızın yetkisinde olan hizmet ve belge ücretlerimizde bu yıl ortalama olarak sadece yüzde 10'luk bir artış yapılmasını öngördük. Bazı hizmet ve belge ücretlerinde sadece 1,5 TL-2 TL gibi sembolik artışlar yaparken, üyelerimizin yoğun olarak ihtiyaç duydukları Ticaret Sicil Gazetesi tasdikli suret ücretini ise 84 Türk Lirasından 25 Türk Lirasına düşürdük."

Oy birliğiyle kabul edildi

Toplantıda 2022 bütçesini açıklayan Özgener, "Bu düzenlemelere bağlı olarak 2021 yılı toplam aidat gelirimiz 27 milyon 372 bin 907 Türk Lirası olacak iken 2022 yılı bütçemizi 27 milyon 20 bin Türk Lirası olarak hedefledik. Bir diğer deyişle; 2022 için aidat gelirimizde artış öngörmedik. Bunu başarabiliyor olmamızın en önemli sebebi; 3 yıldır bütçemizi çok akılcı ve iyi bir planlama ile yönetebiliyor olmamız. Sonuç olarak; pandeminin ve ekonomik zorlukların hüküm sürdüğü koşullar altında gelir ve gider kalemleri ile Çalışma Programımızın gerekleri ışığında, gerçekçi ve rasyonel bütçe prensipleri doğrultusunda hazırlanmış olan 2022 yılı bütçemiz 132 milyon TL olarak bağlanmıştır" dedi.

Yeni yılın bütçesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. - İZMİR

İZTO'dan indirim müjdesi

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Türk Lirası, İstihdam, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İZTO'dan indirim müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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