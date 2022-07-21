Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen enerjiyle kurulan domates serasında hasat zamanı - Son Dakika
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Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen enerjiyle kurulan domates serasında hasat zamanı

21.07.2022 15:48
Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen enerjiyle kurulan domates serasında hasat zamanı

Erzurum'da Aziziye Belediyesi'nin kurduğu biyokütle enerji destekli jeotermal domates serasında hasat yarın başlıyor.

Erzurum'da Aziziye Belediyesi'nin kurduğu biyokütle enerji destekli jeotermal domates serasında hasat yarın başlıyor.

Aziziye Belediyesi bünyesinde jeotermal enerji ve biokütle kazanlarında yakılan atıklarla kurulan domates serasında ilk hasat yarın yapılacak. 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu seraya yaklaşık 30 bin kök domates fidesi dikildi. Aziziye ilçesine bağlı Ilıca'nın termal bölge olmasından dolayı termal enerji kullanılarak yapılan seradan 330 ton domates elde edilmesi bekleniyor. KUDAKA işbirliğiyle hayata geçirilen yatırım sayesinde Türkiye'nin en yüksek rakımda yetişen en lezzetli domatesi hasattan sonra sofralarla buluşacak.

"Sera, jeotermal enerji ve biokütle kazanlarında yakılan atıklarla kuruldu"

Seranın yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulduğunu ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Hasada başlayacağız. Bizim bu seralarda hedeflediğimiz en önemli durum jeotermal enerji ve biokütle kazanlarında yaktığımız atıklardan elde ettiğimiz enerji ile bu serayı ısıttık. Kış süreci boyunca devam edecek, şu anda ilk hasadımızı yapacağız. Amacımız burada jeotermal enerjiyi Ilıca'da turizm alanının haricinde diğer organizasyonlarda da kullanmayı göstermek. Çok yakında hasadı alıp, Erzurumluların sofralarına koyacağız" dedi.

Dışarıdan talep olması durumunda dışarıya da domates gönderebileceklerini kaydeden Başkan Orhan, "Toplamda 330 ton domates alınacak 9 aylık bir süre içerisinde, aylık 30 tona tekabül ediyor. Dışarıdan talep edilmesi doğrultusunda dışarıya da göndereceğiz. Amacımız Erzurumlularla buluşturmak. Piyasa fiyatının bir miktar daha altında verilecek. Toplam 14 kişi çalışıyor. Hasat arabalarımızla hasat toplama işlemi yapılacak ve belediye satış noktasında ve market raflarında vatandaşımızla buluşacak" diye konuştu.

"30 bin kök domates fidesi dikildi"

Başkan Orhan, "Bulunduğumuz sera 10 bin metrekare üzerine kurulu ve yaklaşık 30 bin kök domates fidesinin dikilmesiyle oluşturuldu. Erzurum'da termal enerji ile olabilirliğini göstermek için bu serayı kurduk. Amacımız seraları çoğaltmak. Bulunduğumuz Ilıca bölgesi termal bir bölge ve termal enerjiyi bünyesinde potansiyel olarak bulunduran bir bölge. Yatırımcılara seralara yatırım yapması için çağrıda bulunuyoruz. Böylece başlayan hasat önümüzdeki bahara kadar devam edecek. Bir ihtisas OSB kurulmasıyla ilgili çalışma başlatabilirsek, burada amacımız özel sektör eliyle seraların artırılması ve diğer ürünlerin de seralarda yetiştirilmesi olacak" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Jeotermal enerji ve yakılan atıklardan elde edilen enerjiyle kurulan domates serasında hasat zamanı - Son Dakika

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