Jeotermal Sera'da yılın ilk hasadı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Jeotermal Sera'da yılın ilk hasadı yapıldı

Jeotermal Sera\'da yılın ilk hasadı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin en önemli tarımsal inovasyon projelerinden biri olan 50 bin metrekarelik Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da, 2025 yılının ilk hasadı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.

16.01.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
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Manisa'nın Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin en önemli tarımsal inovasyon projelerinden biri olan 50 bin metrekarelik Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da, 2025 yılının ilk hasadı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.

Kula Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdiği Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da yeni yılın ilk hasadı yoğun bir katılımla yapıldı. 2024 yılının ekim ayında dikilen 145 bin kök domates fidesiyle başlayan 2. ürün sezonunda asıl hasat sürecine geçilen ve jeotermal ısıtma ve topraksız tarım tekniğiyle üretilen domatesler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, belediye başkanları ve protokol üyelerinin katılımı ile hasat edildi. Serada, yenilikçi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarına sunularak Kula'nın ekonomik potansiyeline de katkı sağlıyor. Jeotermal enerjiyle ısıtılan bu serada, çevreye duyarlı tarım teknikleriyle yıl boyunca üretim devam ediyor.

Jeotermal kaynakların verimli kullanılmasıyla bölgenin tarımsal üretiminin daha modern ve sürdürülebilir hale geldiğini dile getiren Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, hem Kula hem de bölge için oldukça önemli olan bu projeyi ve üretimleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tarımda yüksek verimlilik ve çevre dostu yaklaşımların ön plana çıktığı Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'nın özellikle topraksız tarım tekniği sayesinde daha az su ve gübre kullanılarak daha fazla ürün elde edilebildiğinin altını çizen Kaymakam Özdemir, yeni yılın ilk haşatının hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol üyeleri tarafından yılın ilk hasadı yapılmasının ardından serada çalışan personeller ve protokol üyeleri pasta kesti.

Düzenlenen ilk hasat programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, CHP Kula Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Jeotermal Sera'da yılın ilk hasadı yapıldı - Son Dakika

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