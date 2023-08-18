1,5 yıl Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte gemisi İstanbul'a demirledi - Son Dakika

1,5 yıl Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte gemisi İstanbul'a demirledi

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:25

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'na girmesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından refakat altına alındı.

Rusya- Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'na kuzeyden girerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-6 römorkörüyle bugün sabah saat 06.10'da refakat altına alındı.

1,5 yıldır Odesa Limanı'nda bekletilen yük gemisi, İstanbul'a demirledi

LİMAN BAŞKANLIĞI SAHASINA DEMİRLEDİ

Öğrenilen bilgiye göre, yük gemisine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kılavuz kaptanı ile kılavuzluk hizmeti de verildi. Söz konusu gemi, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı demirleme sahasında demirlendi.

1,5 yıldır Odesa Limanı'nda bekletilen yük gemisi, İstanbul'a demirledi

16 TEMMUZ'DAN BU YANA ODESSA'DAN AYRILAN İLK GEMİ

Hong Kong bayraklı yük gemisi, 2 bin 114 adet konteyner taşıyor. Söz konusu gemi, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan ayrılmasından sonra 16 Temmuz'dan bu yana Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi olma özelliği taşıyor.

1,5 yıldır Odesa Limanı'nda bekletilen yük gemisi, İstanbul'a demirledi

1,5 YILDIR ODESSA LİMANINDA BEKLETİLİYORDU

Tahıl Koridoru'na tabi olan gemiler 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Odessa Limanı'ndan ayrılabilmiş ancak söz konusu Joseph Schulte gemisi, tahıl ürünleri taşımadığından dolayı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ayrılamamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 1,5 yıl Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte gemisi İstanbul'a demirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1,5 yıl Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte gemisi İstanbul'a demirledi - Son Dakika
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