Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek

Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi. Ekonomi programı stratejisinin kökten değiştirildiğini belirten Erdoğan, faizi artırarak zengini daha zengin fakiri daha fakir yapacak reçetenin bir kenara bırakıldığını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

" Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı olarak kabul edecek olursak ekonomi programı olmuştur. Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisinden ibaret olan kesin inançlılar, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya bile çalışmamıştır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur, ama Türkiye'nin asıl sorunun çözümü tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir, eğer öyle olsaydı, geçmişte çok kez uygulanan enflasyon merkezli ekonomi programları ile sorun çözülmüş olurdu. Teşhis yanlış olursa, tedavi de yanıt vermez.

"YANLIŞ PROGRAMLARLA YILLARIMIZ HEBA EDİLDİ"

Yanlış programlarla yıllarımız heba edilmiştir. Türkiye ekonomisini belli bir çizginin üzerine çıkarmayarak yüksek faizle soyulacak kadar diri programlarla yıllarımız heba edilmiştir. Bu kısır döngünün ilk adımı enflasyonun tanımıyla başlıyor. Bu sorunun çözümü de faizleri artırarak tüketimi azaltmak ve böylece fiyatları düşürmek olarak sunuluyor. Burada kazanan kim? Yüksek faizle cebi dolan tuzu kuru bir kesim. Elbette ucuzlayan döviz sebebiyle yabancı tüketim ürünlerinin pazarı haline getiren ithalatçıları unutmamak lazım.

"136 ÜLKE ENFLASYONUN ALTINDA FAİZ UYGULUYOR"

Ellerini ovuşturanlardan değil, işini, aşını, geçimini sürdürmesini sağladığımız milyonlardan kullandık. Bunlar hadi bize inanmıyorlar, hiç olmazsa kendi ideolojik efendilerine kulak versinler. Dünya genelinde halihazırda 136 ülkenin merkez bankası, enflasyon oranlarının altında faiz politikası uyguluyor.

"FAKİRİ DAHA FAKİR YAPACAK REÇETELERİ KENARA BIRAKTIK"

Ekonomi programı stratejimizi kökten değiştirdik. Faizi artırarak zengini daha zengin fakiri daha fakir yapacak ekonomi reçetelerini bir kenara bıraktık. Ülkemizin asıl ihtiyacı olan, yatırım, istihdam, üretim, istihdam ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı programımızı uygulamaya başladık.

"FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz hepsinden daha iyi durumdayız. Bu ülkelerin merkez bankaları bilançoları neredeyse milli gelirlerinin yüzde 40'ına dayandı. Kimse bizden şunu beklemesin bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada enflasyonla göre faiz verme, cari açık verme riskine girmez, giremez. Sayın Başkan niçin faizi düşürmekten bahsediyorsun? Bu ülkede yatırımcı birinci dereceden kamu bankalarıyla özel sektör bankaları da dahil olursa düşük faizle yatırıma girsin, mevcut yatırımlarını daha da genişletsin, ihracatı, istihdamı, büyümeyi sağlayalım. Bu oldukça işsizlik de bugün olduğu gibi daha da azalacaktır. Dünya milli gelirinin yüzde 70'ini oluşturan bu ülkelerin yaşadığı sancılar tabi olarak herkesi etkiliyor."