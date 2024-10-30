Kacır ve Gabon Bakanı Yatırımları Görüştü

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile biraraya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile Bakanlığımızda bir araya gelerek karşılıklı yatırımlar, bölgesel kalkınma ve endüstriyel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye, Afrika'nın ekonomik imkan ve fırsatlarının kalkınmayı hızlandırması için her türlü desteğini sunmaya devam edecek."