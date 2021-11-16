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Kadın elinin değdiği fabrika Avrupa'ya ihracat yapıyor - Son Dakika

Kadın elinin değdiği fabrika Avrupa'ya ihracat yapıyor

16.11.2021 11:01
Kadın elinin değdiği fabrika Avrupa'ya ihracat yapıyor

Almanya'da geçen 25 yılın ardından memleketi Sivas'ta önce imalathane sonra da fabrika kuran 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Ayşegül Hatip, 6 aydır ürettiği yatak takımlarını Avrupa'ya ihraç ederek kadın girişimcilere örnek oluyor.

Almanya'da geçen 25 yılın ardından memleketi Sivas'ta önce imalathane sonra da fabrika kuran 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Ayşegül Hatip, 6 aydır ürettiği yatak takımlarını Avrupa'ya ihraç ederek kadın girişimcilere örnek oluyor.

Sivaslı Hatip ailesi, 1992 yılında çalışmak için gittikleri Almanya'da 25 sene kaldıktan sonra memleketleri Sivas'a kesin dönüş yapmaya karar verdi.

Almanya'da bir fabrikanın üretim bölümünde çalışan eşi Şerafettin Hatip'i memleketlerine yatırım yapma konusunda ikna eden Ayşegül Hatip, 2017'nin temmuz ayında çocuklarıyla Sivas'a geldi.

Aynı yılın aralık ayında erkek kardeşi ve bir ustabaşıyla küçük sanayi sitesinde 500 metrekarelik iş yerinde yatak imalatı yapmaya başlayan Hatip, iç piyasadan gelen taleplere yetişemeyince işini büyütmek için kolları sıvadı. Hatip, 2 yıl sonra eşinin de Almanya'dan dönmesiyle Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçerek üretim kapasitesini artırdı.

Başarılı iş kadını, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'de 5 bin metrekare kapalı alana sahip atıl durumdaki bir bulgur fabrikasını tamamen yenileyip üretime devam ettiklerini belirterek "Küçük sanayi sitesinde 500 metrekare alanda 3 kişiyle başladığımız üretime, şu anda 5 bin metrekare kapalı alanda 20 elemanla devam etmekteyiz. İlk sene 800 olan yatak kapasitemizi şu anda OSB'de 18 bin takıma çıkarmış durumdayız. Yani ilk planda sadece yatak üretiyorduk. Şimdi bunun ayrılmaz parçaları olan baza ve başlıkları da üretiyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde Erzurum başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Amasya'ya ürün gönderdiklerini, birçok ilin de anlaşmak için sırada olduğunu vurgulayan Hatip, "Aynı zamanda son 6 ay içerisinde ihracata başladık. Almanya ve Hollanda'ya yaptığımız ihracatın yanı sıra İtalya ve Fransa ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca valilik destekli 'SİVEX Projesi' sayesinde Kazakistan'a stant açtık ve bununla ilgili de görüşüyoruz. Bu sene 50 bin avro olan ihracat rakamımızı önümüzdeki yıl inşallah 150 bin avro bandına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrika, Kovid-19 salgınına rağmen büyümeye devam etti

Hatip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyüdüklerine, ihracat yaptıkları ülkelerin kendilerini internet ve sosyal medya ortamından bulduklarına dikkati çekerek "Bu da bizim için gerçekten çok büyük bir başarı. Çünkü pandemiden dolayı biz henüz yurt dışında pazarlama faaliyetinde bulunamamıştık." dedi.

Kadınların iş hayatına korkmadan, kararlı bir şekilde atılmaları halinde ülke ekonomisine güç katacaklarını vurgulayan Hatip, şunları söyledi:

"Benim için üreten kadın, üreten ülkenin parlayan yıldızıdır. Buranın her tuğlasında emeğimiz var. Zorlanacaksınız, hiçbir şey kolay değil ama sonunda yaptığınız işle gurur duyacaksınız. Bu fabrikanın her noktasına adım attığımda kendi emeğimi görüyorum. Tabii ki eşimin, kardeşimin desteği paha biçilemez ama bir bayan olarak da çabalayıp bu noktalara gelmem beni ayrıca gururlandırıyor."

Almanya, Fabrika, İhracat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadın elinin değdiği fabrika Avrupa'ya ihracat yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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