Kadın Girişimciler İçin Yeni İttifak

Ekonomi

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) tarafından hayata geçirilen "Küresel Ekonomide Kadın Liderler İttifakı (AWOLE)" platformu, kadın girişimcilerin küresel ekonomideki etkisini artırmayı hedefliyor.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, GİFED Başkanı Oya Eroğlu liderliğinde kurulan platform ile Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin küresel ekonomideki etkilerinin artırılması ve işbirliği fırsatlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Platform ile kadın girişimcilerin, finansmana erişimde, pazar engellerini aşmada ve mesleki becerilerini geliştirmede karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılması planlanıyor.

AWOLE ile uluslararası ticaret fırsatlarını artırma ve yeni pazarlara girişte rehberlik sağlama hedefleniyor.

Platformla iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla yer almalarının sağlanması için güçlü bir kolektif ses oluşturulması da amaçlıyor.

Kadın girişimci derneklerini bir araya getirecek

Platform; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Özbekistan'dan kadın girişimci derneklerini bir araya getiren uluslararası bir yapı olarak faaliyet gösterecek.

Türkiye'den GİFED üyesi Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) oluşuma katkıda bulunacak.