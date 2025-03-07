Kadın Mühendislerden Eşitlik Mesajı

Ekonomi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde açıklamalar yapan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Çisem Neval İnci, "Kadın mühendisler ve teknik personel, bilgi ve becerileri açısından erkek meslektaşlarıyla eşit olmalarına rağmen, çalışma hayatında çeşitli zorluklarla karşılaşsa da veriler gösteriyor ki sayımız her geçen gün artıyor. Biz mühendisiz, mimarız, teknik personeliz, üreticiyiz, lideriz! Vazgeçmeyen, yılmayan, tüm baskılara karşı dimdik duran kadınlarız" dedi.

Erkek egemen bir meslek olarak görülen mühendislik alanında, kadınlar cam tavanları yıkmak için mücadele ediyor. İş ve özel hayat dengesini sağlamakta zorluklar yaşasalar da sektördeki kadın mühendis sayısı her geçen gün artıyor. Kamu mühendisleri ve teknik personelin sesi olan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası'nın Genel Başkan Yardımcısı Çisem Neval İnci, sektörde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öncelikle 'eşit işe eşit ücret' politikasının benimsenmesi gerektiğini vurguladı. İnci, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olması için işe alım, terfi ve maaş artışı gibi süreçlerde cinsiyet ayrımcılığının son verilmesi yönünde adım atmamız gereken en önemli gündür. Bugünü milat kabul ederek; bu konudaki çalışmalarımızı toplum olarak hızlandırmalı ve hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

" Türkiye'deki mühendislerin yüzde 24'ü kadın"

Türkiye'de mühendislik mesleğinde kadınların varlığının son yıllarda artış gösterdiğinin altını çizen İnci, Türkiye'deki mühendislik mesleğinde kadınların giderek daha fazla yer aldığını vurguluyor. İnci; "2024 verilerine göre, Türkiye'deki mühendislerin yüzde 24'ü kadınlardan oluşuyor ve üniversitelerde mühendislik bölümlerinde eğitim gören kız öğrenci sayısı 111 binin üzerine çıkmış. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadınların oranı yaklaşık yüzde 41 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 44. Bu istatistikler; Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadın istihdamında AB ortalamasının üzerinde bir konumda olduğunu gösteriyor. Mühendislik ve teknoloji alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına ülkemizin çok önemli bir gelişim kaydettiğini ve kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi konusunda umut verici bir noktaya ulaşıldığını söyleyebiliriz" dedi.

"Yazılım geliştirme alanında kadın mühendislerin sayısı artıyor"

Türkiye'de kadınların en çok mimarlık, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve inşaat mühendisliği, alanlarında istihdam edildiğini açıklayan İnci, "Mimarlık alanında istihdam edilen kadınların oranı, diğer mühendislik dallarına kıyasla daha yüksek. İnşaat ile elektrik-elektronik mühendislikleri alanlarında kadınların sayısı artsa da erkeklerin egemenliği devam ediyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım geliştirme, veri analizi ve yapay zeka gibi modern teknoloji alanlarında kadın mühendislerin sayısının çoğaldığını gözlemliyoruz. Dünyada da durum aynı. Kadın mühendisler, genellikle daha fazla çeşitlilik ve esneklik sunan alanlarda, özellikle yazılım mühendisliği ve biyomedikal mühendislik gibi branşlarda daha fazla yer alıyor. Ancak genel olarak mühendislik alanlarındaki kadın temsil oranı; dünya genelinde erkeklere göre hala düşük seviyelerde" diye konuştu.

"İş yerlerinde kreş ve çocuk bakım desteği sağlanması için görüşmeler planlıyoruz"

Mühendis Tek-Sen Enerji olarak, kadın mühendislerin ve teknik personelin çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını ve haklarını güçlendirmek için mücadele ettiklerini ifade eden İnci, "Eşit işe eşit ücret ilkesini savunuyor, kadınların kariyerlerinde cam tavan engeliyle karşılaşmaması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici pozisyonlarına yükselme konusunda da kadınlara daha fazla fırsat tanınmasını ve adil terfi sistemlerinin oluşturulmasını savunuyoruz. İş yerlerinde cinsiyet ayrımcılığı ve tacizin önlenmesi için politikaların geliştirilmesini destekliyor, güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı sağlanmasını istiyoruz. Kadın çalışanların iş-yaşam dengesini kurabilmesi için kamuda esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları ve doğum izni ile ebeveyn izninin daha adil hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, iş yerlerinde kreş ve çocuk bakım desteği sağlanması için kurumlarla görüşmeler planlıyoruz. Kadın mühendislerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla mentorluk programları planlıyor, kamudaki dayanışma ağlarının güçlenmesini hedefliyoruz. Mühendislik ve teknik hizmet alanlarında kadın istihdamının artırılması için farkındalık kampanyaları planlıyoruz. Kadın mühendislerin ve teknik personelin haklarını savunmaya, çalışma hayatındaki eşitsizlikleri gidermeye ve daha adil bir iş ortamı oluşturmaya kararlıyız. Kadınların emeğinin görünür olması ve hak ettiği değeri alması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Tüm zorluklara rağmen geleceği, eşitliği ve adaleti inşa ediyoruz"

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Çisem Neval İnci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında mühendis, mimar ve teknik alanda çalışan kadınlara şöyle seslendi:

"Biz mühendisiz, mimarız, teknik personeliz, üreticiyiz, lideriz! Vazgeçmeyen, yılmayan, tüm baskılara karşı dimdik duran kadınlarız! Türkiye'de; mühendislik ve bilim; Cumhuriyet kadınlarının emeği ve liderliği olmadan eksik kalır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sağladığı eşitlikçi ve aydınlık miras, kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olmalarını mümkün kılmıştır. 8 Mart, yalnızca bir kutlama günü değil; haklarımızı daha güçlü savunduğumuz, mücadelemizi büyüttüğümüz de bir gün. Biz, bilgimiz, emeğimiz ve azmimizle sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin de önemli bir parçası oluyoruz. Erkek egemen iş kollarında var olmanın zorluklarına rağmen, üretiyor, tasarlıyor ve geleceği, eşitliği, adaleti inşa ediyoruz. Akıl, emek ve kararlılıkla var olduğumuz her alanda, karşılaştığımız engelleri bir bir yıkıyor, mücadelemizle yol açıyoruz.

Ancak biliyoruz ki, hala cam tavan engelleri, ücret eşitsizliği, iş-yaşam dengesindeki adaletsizlikler ve mesleki ayrımcılık gibi sorunlarla mücadele ediyoruz. Mühendis Tek-Sen Enerji olarak; bu eşitsizliklerin ortadan kalkması ve kadın mühendislerin, mimarların, teknik çalışanların hak ettikleri değeri görmesi için yanınızdayız. Kadın çalışanların eşit haklara sahip olduğu, emeklerinin karşılığını adil bir şekilde aldığı ve her alanda söz sahibi olduğu bir çalışma hayatı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizde; kadın emeğinin daha görünür olduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı kurumlarda çalışabilir olmak hepimizin sorumluluğu. Dayanışma ile daha eşit, adil ve özgür bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz. Tüm kadın meslektaşlarımın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, emekleriyle geleceği şekillendiren tüm kadınlara saygılarımızı sunuyoruz." - İSTANBUL