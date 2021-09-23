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Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor

23.09.2021 13:49

Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 3 yıl önce kurulan Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 3 yıl önce kurulan Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 'yerelden kalkınma' önerisi kapsamında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir araya gelen 7 girişimci kadın, 3 yıl önce ilçede Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdu. Bu süre içerisinde 25 girişimci kadına ulaşan kooperatifte, kuşburnu marmelatı, domates salçası, acılı sos, erişte, gözleme, yufka ekmek ve lavanta sabunu, kolonyası ve süs eşyası üretilmeye başlandı. İlçeden temin edilen yöresel ürünlere değer katan kadınlar bu ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunmaya başladı.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Turgut, "Burada biz 20-25 bayanı istihdam ediyoruz. Bu durum zamanla değişebiliyor, daha çoğalabiliyor daha da azalabiliyor. Burada ilk önce lavanta ile başladık, sonrasında kuşburnu üretimi daha sonra salça üretimi şuanda da pekmez üretimi ile devam ediyoruz. Tarlamızda üretilen biberlerden, biber turşusu yapıyoruz. Daha sonra ise bu üretimlerimiz bittiği zaman bayanlarımız ne istiyorsa bizden yöresel olarak hepsini üretiyoruz. Mesela katmer yapıyoruz. Yerelde bir kalkınma modeliyle bayanlarımıza hem iş istihdamı hem evlerine para götürsünler, ekmek götürsünler hem de evlerinde boş oturmayıp burada aile ortamında çalışsınlar diye iş istihdamı var burada. Hanımlarımız sezon üretimi bittikten sonra da burada el işlerinden lavanta çantaları, patikleri, keseleri elimizden geldiğince kışında elişine önem verip burada onları biraz daha istihdamını sağlıyoruz. Satış çok güzel üretimimiz kuşburnu ve üzüm pekmezini Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşmamız var oralara gönderiyoruz. Diğerlerini şehir dışından gelen misafirlerimize götürebiliyoruz. Salçamızdan kuşburnumuzdan pekmezimizden ürettiğimiz turşularımızdan burada ne üretiyorsak onlardan alıp hediye olarak kendileri evlerinde kullanmak üzere tamamen doğal bizim yöremize ait ürünlerden üretip onlara satıyoruz. Anadolu kadını çalışıyor, üretmeye, ekonomiye katkı sağlamaya, evlerine ekmek götürmeye gayret ediyor." dedi.

Kooperatifte çalışan kadınlardan Semiha Ecevit ise "Burası Çekerek Kooperatifi, bayanlar için kuruldu. Biz buraya Çekerekli bayanlar olarak geliyoruz. Burada el emeği, köy ürünleri, köylerden kuşburnular alınıyor, üzümler alınıyor, burada işliyoruz. Reçelimizi yapıyoruz, soslarımızı yapıyoruz, pekmezimizi yapıyoruz, eriştelerimizi yapıyoruz, sabunlarımız var onları yapıyoruz, burada bayalar çalışıyor, evlerine ekmek parası götürüyor. Evde oturmuyoruz, buralara geliyoruz, işlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Tuğba Çalışkan da kooperatifte çalışıp üretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çekerek Kadınlar Kooperatifimiz açıldı. Burada üretiyoruz bayanlarımızla hep beraber. Doğal ürünlerimizden, herkes çok memnun çalışıyoruz, kazanıyoruz, üretiyoruz. Evimizde ekonomik katkıda bulunuyoruz. Çok güzel oldu. Herkes çok mutlu, beraber kardeşçe aile ortamı gibi aynen. Burada kuşburnu marmelatlarımız var. Doğal salçalarımız yöremizin domateslerinden buranın yöresel üzümlerimizden pekmezlerimizi üretiyoruz. Acı sos soslar, lavantamızdan yağ, doğal sabunlar yapıyoruz. Burada çalışmaktan çok mutluyuz, hep beraber kadınlar çok mutlu, herkes birbiriyle beraber çok güzel bir ortam" ifadelerine yer verdi.

Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor

fuat oktay, Kuşburnu, Çekerek, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlar hem üretiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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