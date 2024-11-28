Kadınlar İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar İçin Farkındalık Etkinliği

Kadına yönelik şiddetle mücadele için düzenlenen etkinlik, Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleşti.

28.11.2024 23:16
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Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmayı ve toplumsal dönüşümde kadının gücünü vurgulamayı amaçlayan "Güçlü Kadınlar, Güvenli Toplumlar: Şiddetsiz Bir Geleceğin İnşası" etkinliği, Nişantaşı Eğitim Vakfı'nın ev sahipliğinde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'te gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumsal, ekonomik, hukuksal ve kültürel alanlarda güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerde, kadınların toplumsal alanlardaki zorlukları ve bu zorlukların aşılmasında bireylerin, kurumların ve devletin üstlenmesi gereken roller tartışıldı. Burada devlet politikalarının, hukuki düzenlemelerin ve bireysel sorumlulukların etkinliği değerlendirildi.

Birinci panelde, kadınların kamusal alandaki varlığının ve devlet politikalarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkisi ele alındı. Panelde, FSMVU Toplum Araştırmaları Uygulama Merkezi Başkanı ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kevser Danışoğlu, televizyon yapımcısı Esra Erol, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker görüşlerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, şiddetle mücadele başlığını tüm detaylarıyla çalıştıklarını belirterek etkinlikteki destekleri için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ne teşekkür etti.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu da toplantıda bulunanların toplumun birer üyesi olarak katılımlarıyla devletin verdiği mücadeleye destek vermiş olduklarını aktardı.

Doç. Dr. Zeynep Kevser Danışoğlu ise kadın çalışmalarının bireysel olmaktan öte politik bir mücadele alanı olduğunu ve bu alandaki eşitsizliklere karşı ortaklaşa çalışmak gerektiğini aktardı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de kadına şiddet meselesini gençlerin birlikte çözeceği değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ise kadın çalışmalarıyla yolu kesişen akademisyenlerin işinin kolay bitmediğini, bu alanda çalışan akademisyenlerin akademide ve sahada ihtiyaç duyulan her yere koştuğunu aktardı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, şiddetin çoğu zaman fiziksel, ama bazen psikolojik, ekonomik, dijital boyutlarının da olduğuna dikkati çekti.

Televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol, yalnızlık hissinin dijitalleşen dünyada her geçen gün daha da fazlalaştığını, bu nedenle de "Yalnız Değilsiniz, Ben Buradayım" sloganı ile ilgilendiğini belirtti.

İkinci panelde kadınların ekonomik, kültürel ve hukuki alandaki rollerine odaklanıldı. Şiddeti besleyen toplumsal normlara karşı çözüm önerileri ve farkındalık çalışmaları tartışıldı.

Panelde konuşan eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, edinilen haklar bağlamında kadınların ve erkeklerin eşit olmalarının gerekliliğine değindi.

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehtap Demir Güven de kültürel yapılar içinde iyileşmeyi teşvik eden araçların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kadınlar İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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