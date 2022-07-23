Kadınların kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi - Son Dakika
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Kadınların kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi

23.07.2022 11:30
Kadınların kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi

Muş'ta geçimlerini tandırda çalışarak sağlayan kadınlar, kavurucu sıcağa rağmen günde yaklaşık 400 ekmek pişiriyor.

Muş'ta geçimlerini tandırda çalışarak sağlayan kadınlar, kavurucu sıcağa rağmen günde yaklaşık 400 ekmek pişiriyor.

Kentte hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesine rağmen tandırda ekmek pişirerek geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlar, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu alanda günde 400 ekmek üretiyor. Sabahın erken saatlerinde ekmek pişirmek için tandırları yakarak hazır hale getirdiklerini belirten kadınlardan 3 çocuk annesi Besra Sonduk, 3 kişi günde 400 ekmek ürettiklerini söyledi.

Geçimlerini sağlamak için tandırda çalıştığını ifade eden Sonduk, "Normalde kimse bu sıcağı çekemez ama ekmek parası için mecburen çalışıyoruz. Tandır alanında hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde. Sıcaktan dolayı bayağı zorluk çekiyoruz. Dinlendiğimiz zaman bayağı su tüketip, karpuz yiyoruz ve çay içiyoruz. Mecbur çalışıyoruz. Ekmek paramız için bu işi yapıyoruz" dedi.

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 4 yıldan beri tandır işlettiğini ifade eden Ahmet Sonduk ise 6 kişi çalıştıklarını ve 3 kadının tandırda sürekli ekmek ürettiklerini söyledi.

Yazın tandırda ekmek pişirmenin zor olduğunu anlatan Sonduk, "Şu anda dışarda 36 derece sıcaklık yaşanırken, burada tandırların sıcaklığı ile bu hava 50 dereceye kadar çıkıyor. Kadınlar bir hayli zorlanıyor. Biz de sürekli dinlenme molası veriyoruz ve su, karpuz, çay ikram ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kışın biraz daha verimli ve rahat çalışıyoruz. Muşluların yaşadıkları Antalya, Adana, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerden çok talep alıyoruz. Talep edilen ekmekleri kargo ile gönderiyoruz. Günde ortalama 500 ekmek üretiyoruz" diye konuştu. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Ekmek, Muş, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınların kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi - Son Dakika

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