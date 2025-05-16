KAGİDER Londra'da Kadın Girişimciliği Destekliyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu ve dernek üyeleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından düzenlenen yıllık toplantılar kapsamında Londra'da temaslarda bulundu.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin ilk defa kurduğu STK İcra Kuruluna seçilen KAGİDER, bankanın yıllık toplantıları kapsamında EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve banka yönetim kurulu üyeleri ile kapalı toplantılarda bir araya geldi.

Kadınların güçlendirilmesi ve ekonomik kapsayıcılıkla ilgili banka yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirildi. KAGİDER, kadın girişimciliği ile fırsat eşitliği konularında uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil görevi üstlendi.

Bezircioğlu, EBRD yıllık toplantısı kapsamında Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla düzenlenen Türkiye'nin ekonomik dönüşüm ve artan yatırım potansiyeli oturumunun yanı sıra üst düzey farklı oturumlara ve Westminster Sarayı'nda düzenlenen EBRD Yıllık Toplantısının resmi açılış oturumu ve resepsiyonuna katılarak, uluslararası iş dünyası ve politika yapıcılarla bir araya geldi.

KAGİDER Londra programı kapsamında ayrıca, Londra merkezli kadın liderliği ve girişimciliği konusunda çalışan öncü think tank SAVVITAS işbirliğiyle Westminster Sarayı Lordlar Kamarası'nda Uluslararası Ticaret ve Kadın temalı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Bezircioğlu liderliğinde, KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök ve KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ'in de yer aldığı 20 kişilik KAGİDER heyeti, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı makamında ziyaret etti.

Türk İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri ile de bir araya gelerek önemli temaslarda bulunuldu.

Londra Ticaret Müşavirliği KAGİDER heyeti ile buluşmasında ise Birleşik Krallık'taki ticaret fırsatları, olası yatırım imkanları ve teşvikler konusu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin güçlenmesinin, sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm için de hayati önem taşıdığını belirtti.

Bezircioğlu, "EBRD'nin Sivil Toplum İcra Kurulunda yer almak, KAGİDER'in uluslararası arenada kadın girişimciliğini destekleme misyonunu daha da ileriye taşıyor. Londra'daki temaslarımız, KAGİDER'in küresel çapta varlığını ve etkisini güçlendirdiği gibi Türk kadın girişimciler için yeni iş fırsatları ve işbirliklerinin kapılarını araladı." açıklamasında bulundu.