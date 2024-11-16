Kağıthane Belediyesi Alışveriş Günleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kağıthane Belediyesi Alışveriş Günleri Başladı

Kağıthane Belediyesi Alışveriş Günleri Başladı

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen alışveriş günleri, Hasbahçe Mesire Alanı'nda başladı. 24 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, vatandaşlara uygun fiyatlarla kıyafet ve diğer ürünler sunuluyor. Alışveriş günlerinin açılışına Kağıthane Kaymakamı ve Belediye Başkanı katıldı.

16.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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KAĞITHANE Belediyesi tarafından düzenlenen ve 24 Kasım'a kadar sürecek olan alışveriş günleri başladı. Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, kıyafet alanında birçok marka uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Alışveriş günleri vatandaşların kaliteli ürünlere daha erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Etkinlik boyunca farklı yaş ve zevklere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Alışveriş günlerinin açılışı bando takımı gösterisiyle başladı. Alışveriş günlerinin açılışına Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kudele kesiminin ardından alışveriş çadırını gezip tek tek ürünleri inceleyen Kaymakan Erten ve Başkan Öztekin, esnafla sohbet etti.

ÖZTEKİN: YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİMLERİ GÖRMÜŞ OLDUK

Alışveriş günlerine herkesi davet ettiğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak alışveriş günlerimiz hayırlı olsun diyoruz. Burada az önce esnaflarımızı gezdik. Yüzde 70'e varan indirimleri görmüş olduk. Komşularımızın özellikle Kağıthaneli hemşehrilerimizin, İstanbulluların buraya geldiğinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda hem ev tekstil ürünlerini hem giysileri çok daha uygun fiyata alacaklarını görüyoruz. 10 gün boyunca sürecek etkinliğimize, tüm Kağıthanelileri ve İstanbulluları davet ediyoruz. Kağıthane Alışveriş Günleri ilçemize hayırlı olsun" dedi.

YEŞİLIRMAK: 500 LİRAYA MONT VAR

Etkinlikte ailesiyle birlikte alışveriş yapan Özge Yeşilırmak, "Kağıthane Belediye Başkanımızın sosyal medya hesaplarında alışveriş festivalinin başlayacağını öğrendim. Buraya aracımla geldim. Otopark probleminin olmaması harika bir olay. Fiyatlar inanılmaz, 500 liraya mont var. 150 liraya çocuğuma pijama takımı aldım. Fiyatlar gerçekten çok iyi. Güzel ve kaliteli markalar var. Ayrıca yan tarafta bir çadır daha var. Orada da doğal ve yöresel ürünler satılıyor. Eve giderken yiyecek içecek bir şeyler de alabileceğiz. Gerçekten çok güzel bir alan. Bir vatandaş olarak belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TOPBAŞ: FİYATLAR ETİKETİN YARISI

Alışveriş günleri için Denizli'den geldiklerini anlatan Hülya Topbaş ise "Her şey çok uygun. Çok güzel ve kaliteli mallar var. Her şeyi çok beğendik. Bayağı alışveriş yaptık. Denizli'den misafirlerimiz geldi. Biz de tesadüfen görüp buraya geldik. Her şey çok güzel. Bir sürü alışveriş yaptık. Torunlarıma ve kendime bir çok kıyafet aldım. Gelinimiz Denizli'ye götürmek için bir sürü alışveriş yaptı. Fiyatlar etiketin yarısı. Mesela eşofman altları 300 lira. Alışveriş merkezlerinde kıyafetler çok pahalı oluyor, burası gayet güzel ve uygun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Kağıthane Belediyesi Alışveriş Günleri Başladı - Son Dakika

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