Kahramanmaraş'ta Ceviz Hasadı Sevinci - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Ceviz Hasadı Sevinci

Kahramanmaraş\'ta Ceviz Hasadı Sevinci

Kahramanmaraş'ta ceviz hasadı başladı, 19 bin ton rekolte bekleniyor. Ceviz yurt dışına ihraç ediliyor.

23.09.2024 10:39
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Türkiye'de ceviz üretiminde önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'ta, verim ve kaliteden memnun olan çiftçiler hasat sevinci yaşıyor. Kentin coğrafi işaretli ürünlerinden ceviz Amerika ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Ceviz üretiminin merkez üssü sayılan Çağlayancerit ve Bertiz bölgesinin yanı sıra Ilıca ve Avcılar bölgesinde de üretim potansiyeli arttı. Hasat dönemine girilen üründe köylüler yardımlaşma usulü ağaçlardaki cevizi çırpıyor.

'Maraş-18' marka tescili ile coğrafi ürünler listesinde yer alan cevizde bu yıl yaklaşık 19 bin ton rekolte bekleniyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi Gürleğen Yaylası'ndaki ceviz bahçelerinde düzenlenen şenlikte renkli görüntüler de oluştu.

Üretici Oğuzhan Özkayım, "Rakım yüksekliğinden hasadımızı geç yapıyoruz ancak kalitenin de yüksek olmasına neden oluyor. Hasat çok güzel bölgemizde ağaç sayımız da gün geçtikçe artıyor. Yurt içinde her yere ve yurt dışında Almanya, Amerika ve Arap yarımadasına kadar ürünümüzü gönderiyoruz" dedi.

Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise, "100 dönümlük bir alanda hasadımızı yaptık. Cevizin cinsi tüm dünyanın kabul ettiği Maraş-18'dir. Bölgemizin yüksek rakımından dolayı bu cinsin en iyi yetiştirilen yerlerdir. Bölgemizde yaklaşık 10 bin ağaç var ve buranın da ceviz diyarı olarak anılmasını istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Ceviz Hasadı Sevinci - Son Dakika

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