Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'da Bayram Hareketliliği - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'da Bayram Hareketliliği

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı\'da Bayram Hareketliliği

Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı, Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla hareketleniyor.

25.03.2025 10:13
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Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan depremde kısmen hasar gören Kahramanmaraş'ın gelenekten geleceğe ulaşan Tarihi Kapalı Çarşı'sında bayram hareketliliği başladı.

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusu ve canlı atmosferiyle bilinen Tarihi Kapalı Çarşı'da, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalarla eski günlerine dönmeye başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşıda tatlı bir telaş ve hareketlilik yaşanırken alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Ayakkabıdan kıyafete, bayram şekerlerinden hediyeliklere kadar vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen çarşıda esnaflar yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Kapalı Çarşı esnaflarından olan ve çocukluktan beri çalışan Erkan Akçakale, "Şu anda bayram atmosferini görüyorsunuz. Maşallah güzel bir kalabalık var ve millet kapalı çarşıyı tercih ediyor. Hem gezmeye hem de görmeye gelenler var. Güzel bir bayram alışverişi var. Herkesi çarşıya alışveriş yapmaya bekliyoruz. İnsanlar gezerek alışverişini yapıyor, şu an için güzel" dedi.

Bir diğer esnaf Barış Fedakar ise," Çarşıda Ramazan Bayramı alışverişi var. Ramazan alışverişi başladı diyebilirim, inşallah daha iyi olmasını diliyoruz. Kahramanmaraş'ın her yeri inşaat ve tadilat. Şu an kapalı çarşı çok bir tadilat görmedi, çok bir yıkıntısı da olmadı o yüzden güzel bir hareketliliğimiz var" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'da Bayram Hareketliliği - Son Dakika

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