Kahramanmaraş: Tatlı Su Balığı Üretiminin Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş: Tatlı Su Balığı Üretiminin Merkezi

Kahramanmaraş: Tatlı Su Balığı Üretiminin Merkezi

Kahramanmaraş, tatlı su balığı üretimiyle Türkiye'nin lider şehirleri arasında, ihracatta da öne çıkıyor.

17.12.2024 10:16
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Kahramanmaraş denize kıyısı olmamasına rağmen, tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer alıyor. Özellikle alabalık üretimi ve ihracatında adından söz ettiren kent, bu alandaki başarısıyla dünya pazarına da açılıyor.

Kahramanmaraş'taki tesislerde üretilen tatlı su balıkları, hem iç piyasanın ihtiyacını karşılıyor hem de Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık üretim kapasitesinin binlerce tonu bulduğu bu sektör, şehre önemli ekonomik katkı sağlıyor. Kahramanmaraş halkının balık tüketim alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Kentte günlük yaklaşık 2 ton hamsi tüketilirken, 2 ton da diğer balıklar tüketiliyor. Karadeniz'den taze olarak getirilen hamsi, yerel halk tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarında balık pazarlarında ve restoranlarda hamsi satışı zirve yapıyor. Kahramanmaraş'ın balık tüketiminde deniz ürünlerine olan ilgisinin yanında, tatlı su balığı üretimindeki başarısı hem yerel hem de ulusal düzeyde örnek bir model oluşturuyor.

Tatlı su balıklarıyla global pazarda öne çıkan Kahramanmaraş, tüketim tarafında ise Karadeniz'den gelen hamsiye olan sevgisiyle adeta balık kültürünü iki farklı noktada buluşturuyor.

Kahramanmaraş'ta balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "6 Şubat depremleri sonrası balıkçılık sektörü önemli ölçüde zarar görmüştü. Şuan için aradan 2 yıl geçmesine rağmen balıkçılık hemen hemen istediğimiz konumda. İhracat yapan ilk sıralarda bulunan bir şehrimizdi. -Kahramanmaraş adeta bir alabalık şehri. Bol bir hamsi sezonu var. Biz de burada deprem bölgesindeyiz ve balığa yoğun bir talep var. Karadeniz'de çıkarılan hamsiler deprem bölgemize geliyor ve şehrimizde ortalama 20 esnaf var ve günlük ortalama 2 ton hamsi tüketimi mevcut. Bunun yanı sıra 2 ton civarında da diğer balıkların satışı mevcut. Karadeniz'den çıkarlan hamsiler Kahramanmaraş'ta tüketiliyor diyebiliriz. Şuanda hamsi 150-200 lira. Şu anda 90 çeşit balık var ve deprem sonrası Pazar yerimiz değişti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş: Tatlı Su Balığı Üretiminin Merkezi - Son Dakika

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