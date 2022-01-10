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Kahveci: "Hedefimiz, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da üretime başlamak" - Son Dakika

Kahveci: "Hedefimiz, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da üretime başlamak"

10.01.2022 15:19
Kahveci: "Hedefimiz, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da üretime başlamak"

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan serbest bölgede 12 bin metrekaresi kapalı toplam 54 bin metrekare alan üzerine 16 milyon 250 bin Euro değerinde olacak olan yeni tesisimizde hedefimiz 2022 yılı içerisinde üretime başlamak" dedi.

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan serbest bölgede 12 bin metrekaresi kapalı toplam 54 bin metrekare alan üzerine 16 milyon 250 bin Euro değerinde olacak olan yeni tesisimizde hedefimiz 2022 yılı içerisinde üretime başlamak" dedi.

Genel Müdür Kahveci, yaptığı açıklamada, 2005 yılında Mersin'de kurulan Teknopanel'in, toplam 123 bin metrekareye ulaşan kurulu alanıyla 4 üretim tesisinde ürettiği sandviç panel ve EPS ürünlerinin yerli ve yabancı pazara satışını ve pazarlamasını gerçekleştirdiğini söyledi. Kahveci, "Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu ilk üretim tesisimizi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde 34 bin metrekare alan üzerinde kurduk. EPS ve sandviç panel üretilen tesisimizde ikinci sandviç panel hattını devreye aldıktan sonra 2012 yılında Sakarya Hendek OSB'de 35 bin metrekarelik alana sahip ikinci fabrika yatırımımızı gerçekleştirdik. 2018 yılında ise iki önemli yatırımın altına imza attık. İlki 3'üncü yatırımımız olan 8 bin metrekarelik alanda kurulu İstanbul Beylikdüzü'ndeki EPS üretim tesisi iken, diğeri ise 4'üncü yatırımımız, Manisa Turgutlu'da yer alan sandviç panel ve EPS ürünleri üretilen 46 bin metrekarelik fabrikamızdır" ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'nin en büyük sandviç panel ve EPS ürünleri üreticisi konumunda olduklarını vurgulayan Kahveci, "Başarımızın en önemli göstergesi olarak; her yıl İSO tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde, geçtiğimiz yıla göre 121 sıra yükselmemizi ve üst üste 7. kez liderlik bayrağını elimizde tutuyor olmamızı gösterebiliriz" dedi.

"Yeni üretim tesisimizle globalde gücümüzü artıracağız"

İhracat faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin de bilgi veren Kahveci, "Stratejik noktalarda yer alan üretim tesislerimizden ürünlerimizi ve hizmetimizi Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 99 ülkeye yaptığımız ihracatla ulaştırıyoruz. Yıllık ihracat ciromuzu 25 milyon dolardan 40 milyon dolara çıkardık. Yeni yatırımımız ile global pazardaki rekabet gücümüzü artırma, Balkanlar ve Kuzey Avrupa'daki varlığımızı önemli derecede güçlendirme yönünde bir adım attık. İlk yurt dışı yatırımımız olan Kuzey Makedonya tesisimizde sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretimini yapacağız. 2022 yılında devreye alacağımız EPS üretim hattı ile yıllık 350 bin metreküp, 2023 yılında üretime başlayacak olan sandviç panel hattımızda ise yıllık 3,5 milyon metrekare üretim yapmayı hedefliyoruz. Bir Türk markası olarak dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracata, yurt dışı yatırımlarımızı ekleyerek ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Orhan Kahveci, Teknopanel, Makedonya, Üsküp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahveci: 'Hedefimiz, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da üretime başlamak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahveci: "Hedefimiz, 2022 yılında Kuzey Makedonya'da üretime başlamak" - Son Dakika
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