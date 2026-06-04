Kars'ta bölgesel kalkınma hamlesi: KAI bölgesi için 2030 vizyonu masaya yatırılıyor - Son Dakika
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Kars'ta bölgesel kalkınma hamlesi: KAI bölgesi için 2030 vizyonu masaya yatırılıyor

Kars\'ta bölgesel kalkınma hamlesi: KAI bölgesi için 2030 vizyonu masaya yatırılıyor
04.06.2026 16:05  Güncelleme: 16:07
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Kars-Ardahan-Iğdır Bölge Kalkınma Toplantısı, 6 Haziran'da Kars'ta düzenlenecek. Zirvede ulaştırma, tarım, sanayi ve teknoloji başlıkları ele alınacak; Zengezur Koridoru ve yeni ticaret hatları değerlendirilecek. Toplantı sonunda 'Kalkınma Manifestosu' açıklanması bekleniyor.

Türkiye'nin doğu sınırında yeni bir ekonomik dönüşümün kapısını aralayacak olan Kars-Ardahan- Iğdır (KAI) Bölge Kalkınma Toplantısı, 6 Haziran'da Kars'ta geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantı, bölgenin kalkınma dinamiklerini yeniden şekillendirecek başlıkları gündeme taşıyarak, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ortak gelecek vizyonunu ortaya koymayı hedefliyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Kars Ardahan Iğdır Eğitim ve Kalkınma Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenecek zirve; ulaştırma, lojistik, tarım, sanayi, teknoloji ve gençlik politikaları gibi birçok stratejik alanı aynı platformda buluşturacak.

"Kars, Doğu'nun yeni ticaret merkezi olmaya hazırlanıyor"

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, bölgenin uluslararası ticarette üstleneceği yeni rol olacak. Özellikle Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesi, sınır kapılarındaki gelişmeler ve Zengezur Koridoru ekseninde şekillenen yeni ticaret hatları değerlendirilecek.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, Kars'ın yalnızca bir transit geçiş noktası değil, üretim, depolama, işleme ve dağıtım faaliyetlerinin yürütüldüğü güçlü bir lojistik merkez haline dönüşmesi gerektiğine dikkat çekecek. Bu kapsamda Karma Organize Sanayi Bölgesi, Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Merkezi'nin birbirini tamamlayan tek bir ekonomik ekosistem olarak yapılandırılması önerilecek.

"Bölgenin talepleri Ankara'ya taşınacak"

Toplantıda sanayi ve yatırım çevrelerinin uzun süredir gündeme getirdiği özel teşvik modelleri de ele alınacak. Bölge temsilcileri, yüksek navlun maliyetleri ve enerji giderlerinin yatırım önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, lojistik odaklı teşvikler, vergi avantajları ve yatırım desteklerinin artırılması yönündeki taleplerini ilgili kurumlara iletecek.

Katılımcılar, Zengezur Koridoru'nun sağlayacağı yeni fırsatların ancak güçlü üretim altyapısı ve rekabetçi maliyetlerle değerlendirilebileceği görüşünde birleşecek.

"Üç il için ortak kalkınma modeli"

Zirvede öne çıkacak en önemli başlıklardan biri de "Bütünleşik Kalkınma Modeli" olacak. Bu model kapsamında Kars, Ardahan ve Iğdır'ın birbirleriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan ekonomik merkezler olarak konumlandırılması amaçlanıyor.

Hazırlanan taslak stratejiye göre; Kars, üretim merkezi, entegre kaz yetiştiriciliği, Kavılca buğdayına dayalı gıda sanayisi ve lojistik üs olarak öne çıkacak. Ardahan, organik hayvancılık, akıllı mandıra sistemleri, hammadde üretimi ve sınır ticareti yönetiminde uzmanlaşacak. Iğdır ise sahip olduğu mikro-klima avantajıyla akıllı tarım uygulamaları, meyve-sebze işleme tesisleri ve ihracata yönelik tarımsal üretimin merkezi konumuna getirilecek. Bu modelle bölgesel kaynakların daha verimli kullanılması ve yatırım alanlarının netleştirilmesi hedefleniyor.

"Gençler için teknoloji temelli kalkınma vizyonu"

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de genç nüfusun bölgede tutulmasına yönelik projeler olacak. Son yıllarda artan beyin göçüne karşı teknoloji ve inovasyon temelli çözümler masaya yatırılacak. "Genç Mucitler", "Siber Güvenlik Eğilimleri" ve "Dijital Tarım" projeleri üzerinden gençlerin yeni nesil mesleklere yönlendirilmesi planlanıyor. Yerel üniversiteler ve kalkınma kurumlarının destekleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde bölgedeki gençlerin kendi şehirlerinde nitelikli istihdam imkanlarına ulaşması amaçlanıyor. Yetkililer, teknolojik dönüşümün yalnızca ekonomik değil sosyal kalkınmanın da temel anahtarı olduğunu vurgulayacak.

"Zirvenin sonunda 'Kalkınma Manifestosu' açıklanacak"

Kars, Ardahan ve Iğdır'ın geleceğine yön verecek toplantının sonunda bölge adına önemli bir belge yayımlanması bekleniyor. Valiler, belediye başkanları, milletvekilleri, ticaret ve sanayi odaları ile kalkınma ajansı temsilcilerinin katılımıyla hazırlanacak "Kalkınma Manifestosu", KAI Bölgesi'nin 2030 vizyonunu ortaya koyan resmi bir yol haritası niteliği taşıyacak. Manifestoda lojistik, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve teknoloji alanlarında atılması planlanan somut adımlar yer alacak.

"Kars'tan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan yeni dönem"

6 Haziran saat 10.00'da Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda başlayacak olan Kars-Ardahan-Iğdır Bölge Kalkınma Toplantısı, yalnızca üç ilin değil, Türkiye'nin doğu sınırında şekillenen yeni ekonomik vizyonun da önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor.

Bölgeyi Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan güçlü bir lojistik ve üretim merkezi haline getirmeyi amaçlayan zirve, KAI Bölgesi'nin gelecek on yılına yön verecek kararların alınacağı stratejik bir platform olma özelliği taşıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Ardahan, Tarım, Iğdır, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta bölgesel kalkınma hamlesi: KAI bölgesi için 2030 vizyonu masaya yatırılıyor - Son Dakika

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