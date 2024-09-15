Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini 40 yıl boyunca Vahit Karaarslan yapacak. İş insanı Karaarslan, Koç Holding'in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren taraf oldu.

15.09.2024 10:01
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Resmi Gazete'de aralarında Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü'deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim'de arsalar bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kalamış Yat Limanı için, aralarında Koç Holding'in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan'a satışın yapılmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİNE AİT

Vahit Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek. Kalamış Yat Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. Temmuz ayında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

Koç Holding, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Kalamış, Ekonomi, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Bilgehan Göktürk: Yıllardan beri özelleştire özelleştire devlete ait hiç bir şey kalmadı.Sonuç vergiye gelincede bu kodomsnlardan vergide alamıyorlar.Sonra gariban işçi ve emeklinin sırtına yüklüyorlar bütün yükü yok fiş almayana 5 bin lira ceza ,yok fiş vermeyene 10 bin lira ceza gibi.... 263 17 Yanıtla
  • HALİS BELEN: Hayırlı olsun. İnşaallah ödemesi kamu bankalarından verilecek kredilerle yapılıpta, sonra da batık krediye dönüşmez.. 191 8 Yanıtla
  • Nihat Selvi: 40 yıllık ihale diye bir şey olmaz bu düpedüz peşkeş 168 15 Yanıtla
  • Çelikk: 40 Yıl Yaşaya bilecek mi? 144 7 Yanıtla
  • ferhat eser: Diyarbakırın sevilen iş adamına hayırlı olsun inşallah marina ve bağlama ücretleri düşürülür uçuk fiyatlar insanların hiç hoşuna gitmiyor bu işten hepimiz mutlu olmalıyız 21 101 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Acaba ülkenin 40 yıl ömrü kaldı mı kendi ömrümüzü geçtimde 72 15 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Bir yeri 40 yol bana verselerdi köşe olsam 71 8 Yanıtla
  • V. A.: Niye 40 yıl?? Boyle seyler neden uzun süreli? Yap işlet devret değil ki! Hazır yere gelıyor.. 5 er yıl 5 er yıl yeter uxatırsın 75 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Haberde dikkatimi çeken Didim de de bazı yerlerin ihalesi yapıldığı acaba daha önce yangın çıkan yerler mi sorusu aklıma geldi yüzeysel yazılmış habere 47 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 40 yilda devlete ne ödeyecek bu oteli 42 5 Yanıtla
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