Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

Ekonomi

Resmi Gazete'de aralarında Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü'deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim'de arsalar bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kalamış Yat Limanı için, aralarında Koç Holding'in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan'a satışın yapılmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİNE AİT

Vahit Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek. Kalamış Yat Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. Temmuz ayında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.