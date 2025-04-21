Kalehan Enerji'den Karbon Azaltımı Atılımı - Son Dakika
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Ekonomi

Kalehan Enerji'den Karbon Azaltımı Atılımı

Kalehan Enerji\'den Karbon Azaltımı Atılımı

Kalehan Enerji, Yukarı Kaleköy HES ile karbon kaydını tamamlayarak temiz enerjiye katkı sağladı.

21.04.2025 09:24
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Kalehan Enerji, karbon salımının azaltılması konusunda önemli bir adım attı. Şirketin Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), International Carbon Registry (ICR) tarafından yapılan validasyon sürecini tamamlayarak sisteme kaydını gerçekleştirdi. Yılda 1,5 TWh temiz enerji üreten santral, her yıl 835 bin tonun üzerinde karbon salımını engelliyor.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılında karbon emisyonunu sıfırlama çalışmaları, tüm dünyada önemli değişim ve dönüşümleri beraberinde getirirken Türkiye'de de bu konuda çalışmalar sürüyor. Enerji sektöründe, yeni yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklı enerji portföyünü hızla artıran Cengiz Holding'in iştiraki Kalehan Enerji'nin Bingöl, Solhan'da bulunan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), validasyon süreçlerini tamamlayarak International Carbon Registry (ICR) tarafından sisteme kaydı gerçekleştirildi.

Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, devam eden karbon düzenlemeleriyle küresel ticaretin yeniden şekilleneceğine dikkat çekerek, "Avrupa'da zorunlu olan karbon azaltımı uygulamaları ülkemizde halihazırda gönüllülük esasına dayanıyor. Biz, dünyadaki dönüşüme daha hızlı adapte olabilmek amacıyla Yukarı Kaleköy Barajı ve HES ile hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajımıza ait HES ve güneş enerji santrallerimiz (GES) için ayrı ayrı başvurularımızı gerçekleştirdik. Yukarı Kaleköy Barajı ve HES için validasyon sürecini başarıyla tamamladık. Diğer iki üretim santralimiz için de çok yakında validasyon süreçlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Validasyonun ardından ikinci aşamanın verifikasyon süreci olduğunu anlatan Keleş, şöyle devam etti: "Her iki aşama da ayrıntılı denetimlerin yapıldığı çok uzun bir süreç. Bu süreçten başarıyla çıktığımız için çok mutluyuz; emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mayıs ayında başlatacağımız verifikasyon sürecini ise yılın son çeyreğinde başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Böylece sera gazı azaltımı yapan etkiye sahip temiz enerji üretimi yaptığımızı, karbon kredisi sertifikamızla tescillemiş olacağız."

Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Murat Nehri üzerinde yer alıyor. 626,85 MW kurulu gücüyle özel sektörün kurduğu en büyük hidroelektrik santral olan tesis, yılda 1,5 TWh temiz elektrik üretiyor. Nisan 2018'den beri faaliyetini süren santral, yılda 835 bin tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçiyor. Santral, yerel istihdam ve bölgesel kalkınmaya da destek sağlıyor. Yukarı Kaleköy Barajı ve HES'in Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi (ICOLD) ve İspanya Büyük Barajlar Komitesi (SPANCOLD) tarafından verilen 'En İyi Proje' dalında birincilik ödülü bulunuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hidroelektrik Santrali, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, HES, Son Dakika

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