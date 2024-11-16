Kamil Koç, 3. Kariyer Fuarı\'nda Gençlere İş İmkanı Sağlıyor

Ekonomi

İSTANBUL (İHA) – Seyahat markası Kamil Koç, bünyesinde oluşturduğu birçok departmana personel bulma amacıyla 3. Kariyer Fuarı'na katıldı. Binlerce gence iş imkanı tanıyan firma yıl sonuna kadar onlarca kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor.

İstanbul'da nitelikli genç işsizliğine çözüm üretmek amacıyla ilk kez 2022'de gerçekleştirilen İstanbul Kariyer Fuarı, bu yıl üçüncü kez kapılarını açtı. 14-15 Kasım'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda iş dünyasının önemli temsilcileri ile binlerce genç bir araya geldi. Onlarca sektörden firmanın stant kurduğu fuarda, seyahat markası Kamil Koç da birçok departmana personel bulma amacıyla 3. Kariyer Fuarı'na katıldı.

Fuarda kurulan stantta açıklamalarda bulunan Kamil Koç İnsan Kaynakları Müdürü Canalp Büyükuysal, yıl sonuna kadar onlarca kişiye daha istihdam sağlanacağını söyledi.

Kariyer fuarına ikinci kez katıldıklarını ifade eden Büyükuysal, "Fuar çok verimli geçiyor. Bu sene çok iyi hazırlık yaptık. 1.000'in üzerinde başvuru aldık. Genelde bilet satışları, peron ve host kısmında personel arıyoruz. 500'e yakın toplu mülakat yaptık. Ayrıca ofis tarafında da bir istihdam oluşturmayı planlıyoruz. Kamil Koç çok büyük bir yapı 5 bin kişiye ulaşan bir ekosisteme can veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında operasyonları olan büyümeye devam eden bir firmayız" dedi.

"Kadın personel sayısını artırıyoruz"

Kadın istihdamına da önem verdiklerini dile getiren Büyükuysal, "Şu an yüzde 30 civarında kadın personelimiz var. Bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Yönetim kademesinde de kadın personellerin sayısını artırmaya amaçlıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda firma olarak kadınların istihdamına sağladığımız katkıyı daha artırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Büyükuysal, "Ulaşım sektörü önemli bir sektör. Ofis tarafımız İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hizmet veriyor ama Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya başlamadan önce oryantasyon programlarının da olduğunu belirten Büyükuysal, "Personellerimize eğitim programları da sunuyoruz. Özellikle oryantasyon programlarımız oluyor. Kişi işe başladığında kendini denizin ortasında bulmuyor. Genel oryantasyon programlarımızın ardından kendi departmanıyla ilgili teknik eğitim alıyor. Bu eğitimlerin devamında ise hazır olduğunda ve biz de uygun bulduğumuzda karşılıklı anlaşmayla görevine başlıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL