Kamu Çalışanları İçin 1007 Kazanım - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu Çalışanları İçin 1007 Kazanım

Kamu Çalışanları İçin 1007 Kazanım

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, kamu çalışanları için 1007 kazanımı bir araya getirdi.

08.05.2025 17:51
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), kamu çalışanları için elde edilen kazanımları '1007 Kazanım' başlığıyla bir arada topladı.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonu tarafından kamu görevlileri için elde edilen kazanımları "1007 Kazanım" başlığıyla bir arada topladıklarını ifade etti. Yalçın, 'Yeni seferler, yeni zaferler' şiarıyla önce 15 Mayıs üye tespit döneminde diğer sendikalarla üye farklarını artırıp makası daha da açacaklarını ve farklarını mutabakat metinlerine yansıtacaklarını ifade ederek, 8. Dönem Toplu Sözleşme döneminde de çözdükleri sorunları ve elde ettikleri kazanımların sayısını artıracaklarının altını çizdi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"'45 Kurum İdari Kurulu Kazanımı' başlıklı yayınımızda çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunların çözümünde önemli bir sosyal diyalog mekanizması olan Kurum İdari Kurullarında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz 45 somut kazanıma yer verdik. Çalışma barış ve huzuru, verimliliğin ve adil uygulamaların tesisi için yürüttüğümüz bu çaba, bugün olduğu gibi gelecekte de eğitim çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğimizin göstergesidir. '37 Adımda Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kazanımımız' başlıklı yayınımızda öğretmenlik kariyer basamaklarının mali ve mesleki haklarla işlerlik kazanması sürecinde bugüne dek atılan adımlara ve bu alanda elde edilen kazanımlara yer verdik. Eğitim-Bir-Sen'in yetkili sendika sorumluluğuyla yürüttüğü çözüm odaklı sendikacılık anlayışı ve güçlü örgütlülüğü sayesinde eğitim çalışanlarının sesi daha güçlü duyulmakta, bu kararlı duruş hem sahada hem masada kazanım olarak karşılık bulmaktadır. 'Yaparsa Eğitim-Bir-Sen yapar' sözüne duyulan güvenle şekillenen bu sürecin meyveleri elde edilen ve elde edilecek kazanımlardır. 'Bugüne kadar 88 Kazanım Elde Ettik' başlıklı yayınımızda ise 2010 yılında anayasal güvence altına alınan toplu sözleşme hakkının kazanılmasından bugüne kadar Eğitim-Bir-Sen olarak yürüttüğümüz kararlı mücadelenin ve bu mücadelenin sonucunda toplu sözleşme masasında elde ettiğimiz 88 somut kazanıma yer verdik."

Yalçın, sendikal duruşlarının çatışmayı değil çözümü ve özgürlük alanlarını genişletmeyi esas aldığının altını çizerek, "Bu 7 toplu sözleşme dönemi içinde verdiğimiz mücadele ve yürüttüğümüz müzakereler neticesinde eğitim çalışanları için elde ettiğimiz idari, mali, özlük ve sosyal hakları bir araya getirdiğimiz bu yayın, emeğe değer katmanın, kazanımı kalıcılaştırmanın ve yeni haklara yürüyüşümüzün belgesi niteliğindedir" dedi.

'Emek Mücadelemizde 1007 Kazanım' başlıklı yayınlarında Memur-Sen'in 2009 yılından bu yana kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarında ve çalışma koşullarında elde ettiği bin 7 kazanımı toplu ve güncel biçimde paylaştıklarının altını çizen Yalçın, "Yetkiyi etkiye, sorumluluğu bilince dönüştüren sendikal mücadelemizi, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, Kamu Personeli Danışma Kurulu'ndan Kurum İdari Kurulu'na uzanan her zeminde alın terimiz ve birikimimizle büyüttük. İlk baskısı 'Emek Mücadelemizle 802 Kazanım' başlığıyla 2021'de yayımladığımız kitabımız güncellenerek bin 7 kazanıma ulaştı. Bu yayınlar, akademi gibi çalışmamızın, ter akıtmamızın, güveni esas almamızın, kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı yapmamızın somut ürünleridir" diye konuştu.

Memur-Sen'in sadece sorunları sıralamanın değil, aynı zamanda çözümleri konuşmanın ve kazanıma ulaşmanın adresi olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak Türkiye'nin en büyük sendikası olmamız tesadüf değildir. Herkes konuşur ama 'Eğitim-Bir-Sen bu konuda ne diyor' diye sorulur. Bu bir akademi gibi çalışmamızın, ter akıtmamızın, güveni esas almamızın 'kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı' yapmamızın eseridir. Sendikacılığı ucuz işlerin değil, gelecek günlerin, kalıcı iş ve eylemlerin adresi olarak kodlamamızın semeresidir başarımız. Salt sorunları sıralamayı değil, çözümlerimizi ve kazanımlarımızı sıralamayı sürdüreceğiz. 'Yaparsa Eğitim-Bir-Sen yapar, çözerse Memur-Sen çözer' sözü sendikacı atasözü olarak literatüre girmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"'Yeni seferler, yeni zaferler' şiarıyla önce 15 Mayıs üye tespit döneminde diğer sendikalarla üye farkımızı artırıp makası daha da açacak ve farkımızı mutabakat metinlerine yansıtacağız. 8. Dönem Toplu Sözleşme döneminde de çözdüğümüz sorunların ve elde ettiğimiz kazanımların sayısını artıracağız. Sorumlu sendikacılık anlayışıyla emeğin hakkını, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, emekli memurların beklentilerini ve sıkıntılarını kamuoyuna duyuran teşkilatımıza ve gücümüze güç katan üyelerimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Memur Sen, Sendika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu Çalışanları İçin 1007 Kazanım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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