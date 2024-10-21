Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı Gerçekleşti

Kale Grubu, Çanakkale Bienali kapsamında kamusal alanlarda sanat için çalıştay düzenledi.

21.10.2024 15:47
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9. Çanakkale Bienali'nin kurumsal destekçisi Kale Grubu, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal nitelikte eserler kazandırılmasını desteklemek amacıyla Kamusal Alanda Sanat çalıştayı düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin (KTSM) yürütücülüğünde 19-20 Ekim'de düzenlenen çalıştayda, sanat, mimarlık ve tasarım alanından farklı kuşaklardan uzmanlar ve araştırmacılar bir araya gelerek yol haritası çıkarılması için görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Kale Grubunun, sanatın toplumsal yaşama aktarılması ve sanatın etkisinde kentsel mekanlar oluşturması vizyonuyla düzenlenen çalıştayda, toplumun nitelikli sanat eserleriyle bir arada, ilham verici bir kentsel mekanda yaşaması, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal niteliğe sahip eserlerin kazandırılması vizyonu etrafında farklı paydaşları bir araya getirecek katılımcı ve etkileşime açık bir model için yol haritası oluşturulması hedeflendi.

İki günlük çalıştayda çok farklı disiplinlerin ve teorilerin müdahil olduğu kamusal alan tanımlarıyla bileşenleri, mimarlık, tasarım ve sanatın kamusal alanla ilişkisi, kamusal alanda sanat uygulamalarında dünyadaki modeller, kalıcı ve geçici kamusal sanat uygulamalarıyla Türkiye'de kamusal sanat örnek ve deneyimleri ele alındı.

Çalıştayın ilk gününde, Çanakkale Çan'daki Kaleseramik Fabrikası'nda kamusal alanda sanat grup çalışmaları ve sunumları gerçekleştirildi.

Yerel paydaşların Çanakkale kent merkezinde bulunan ve bienal mekanlarından biri olan StudioMAHAL'de gerçekleştirdiği Çanakkale kent tarihi, kamusal alanda anıt-sanat örnekleri, Troya- Gelibolu gibi tarihsel katmanlar üzerine bilgilendirmeleri ile başlayan çalıştayın ikinci gününde ise çalıştayın çıktıları, tüm Çanakkale halkının da davetli olduğu panelde yerel paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada paneldeki Konuşmasına yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubunun kurulduğu günden bu yana sanat ve sanatçılarla yakın durduğunu belirtti.

Kale Grubunun kültür-sanat ve tasarım alanlarında uzun yıllardır edindiği deneyim ve birikimin bir sonucu olarak, kentlerin kamusal alanlarına yüksek sanatsal niteliği olan eserler kazandırılmasına destek vermek istediklerini aktaran Okyay, "Kale Grubu nasıl 67 yıl önce Anadolu'da sanayi mayasının tutmasına öncülük etmiş, örnek bir kalkınma modeli olmuşsa bugün kamusal alanlarda sanat konusunda da benzer bir öncülüğü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

CABININ Eş Direktörü Deniz Erbaş ise Kale Grubu ve KTSM ile Türkiye'ye örnek olacak bir sanat projesinin ilk adımını atmış olmaktan dolayı gururlu olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte ortak yaşam alanlarını sanatla buluşturacak, katılımcı, erişilebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi ortamların paylaşılmasına katkı verecek yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek için farklı uzmanların görüş ve önerileri ile yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların katkılarıyla sağlam ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşması doğrultusunda ilham verici bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çanakkale, Ekonomi, Yaşam, Çan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

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