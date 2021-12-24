Kar çinekop getirdi

Marmara ve Karadeniz'de görülen kar yağışı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde çinekop bolluğu yaşanıyor.

İli gündür Karadeniz ve Marmara'da etkili olan kar yağışı sebebiyle balık halinde balık çeşitleri yerini çinekoba bıraktı. Normalde 70 TL olan çinekobun fazla gelmesi sebebiyle 50 liradan satıldığını belirten balıkçı, Umut Sağım, "Son iki gün Karadeniz ve Marmara'da görülen kar yağışı ve soğuk hava bereket getirdi. Normalde 70 lira olan çinekop fazla olması sebebiyle 50 liraya satılıyor. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR