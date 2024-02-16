Kar payı ortaklığı adı altında bir vurgun daha! Karı-koca 100 milyon dolarla buhar oldu

Ekonomi

Ankara merkezli faaliyet yürüten bir kripto para şirketi, iddiaya göre, Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto para topladı.

ÖDEMELERİNİ ALAMAYAN ÜYELER, ŞİRKET YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Bir süre şirketten kar payı alan üyeler, daha sonra ödemelerini alamayınca şirket yöneticileriyle irtibata geçti. Şirketin sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını söyledi.

MAĞDURLARLA İLETİŞİMİ KESTİLER

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A. bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti. Adana'dan Ankara'ya gelen 20 kişilik grup, 5 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Evrakta sahtecilik', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ile ilgili suçlamalar yer aldı. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin, saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti.

"DEVLETİMİZ GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPACAKTIR"

Ankara Adliyesi önünde grup adına açıklama yapan avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş şunları söyledi: "Sayın Başsavcılıkça gerekli araştırmanın yapılacağına ve şüpheliler hakkında gerekli tedbirlerin alınacağına inancımız tam. Şüpheliler 'kar payı ortaklığı' adı altında mağdurlardan kripto para üzerinden para almıştır. Ancak mağdurlar herhangi bir kazanç sağlamadığı gibi paralarını bu şahıslara kaptırmıştır. Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir."